Что происходит с экономикой Украины

Национальный банк Украины ухудшил оценку ВВП и прогнозирует, что по итогам этого года экономика сократится на 0,4%, о чем пишет регулятор.

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Главной причиной такого падения стал целенаправленный российский террор против производственных мощностей, логистики и энергетики.

Из-за постоянных обстрелов в течение последних месяцев почти полностью остановилась металлургическая отрасль, которая приносила стране значительную валютную выручку.

В то же время блокада Черного моря наносит мощный удар по аграриям, существенно затрудняя экспорт собранного урожая и сокращая доходы фермеров.

Все это ухудшает деловые ожидания предпринимателей и тормозит создание новых рабочих мест.

Быстрого восстановления ждать не стоит. Из-за высоких рисков для безопасности регулятор прогнозирует, что в 2027 году реальный ВВП вырастет лишь на 0,4%.

Важно! Более активный экономический рост возможен только в 2028 году. Но исключительно при условии постепенного снижения интенсивности боевых действий.

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Главным спасательным кругом для экономики остается международная поддержка. В следующем году Украина рассчитывает получить от западных партнеров около 90 миллиардов долларов, которые пойдут на оборонные нужды и стабилизацию бюджета.

Кроме того, ключевыми драйверами станут инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс и масштабное восстановление разрушенной инфраструктуры.

Напомним, что "Международный валютный фонд " также резко ухудшил прогноз роста украинского ВВП. Падение ожидается как в 2026, так и в 2027 году.

А НБУ ожидает, что государственный и гарантированный государством долг Украины превысит 100% ВВП. И это произойдет, согласно прогнозу, уже в ближайшие годы.