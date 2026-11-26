Що відбувається з економікою України

Національний банк України погіршив оцінку ВВП і прогнозує, що за підсумками цього року економіка скоротиться на 0,4%, про що пише регулятор.

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Головною причиною такого падіння став цілеспрямований російський терор проти виробничих потужностей, логістики та енергетики.

Через постійні обстріли впродовж останніх місяців майже повністю зупинилася металургійна галузь, яка давала країні значну валютну виручку.

Водночас блокада Чорного моря завдає потужного удару по аграріях, суттєво ускладнюючи експорт зібраного врожаю та зменшуючи доходи фермерів.

Усе це погіршує ділові очікування підприємців і гальмує створення нових робочих місць.

Швидкого відновлення чекати не варто. Через високі безпекові ризики регулятор прогнозує, що у 2027 році реальний ВВП зросте лише на 0,4%.

Важливо! Більш активне економічне зростання можливе лише у 2028 році. Але лише виключно за умови поступового зниження інтенсивності бойових дій.

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Головним рятувальним колом для економіки залишається міжнародна підтримка. Наступного року Україна очікує отримати від західних партнерів близько 90 мільярдів доларів, які підуть на оборонні потреби та стабілізацію бюджету.

Крім того, ключовими драйверами стануть інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс та масштабна відбудова зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд також різко погіршив прогноз зростання українського ВВП. Падіння очікується як у 2026, так і у 2027 році.

А НБУ очікує, що державний та гарантований державою борг України перевищить 100% ВВП. І це станеться, згідно з прогнозом, вже у найближчі роки.