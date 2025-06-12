В США заявили, что экономика Украины сможет обогнать российскую: когда и при каких условиях это возможно

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил членам комитета по вопросам бюджета и налогов Палаты представителей США, что экономика Украины в течение двух десятилетий может стать больше российской. Но только при определенных эффективных условиях.

Когда Украина сможет обогнать Россию в сфере экономики

Такое заявление он сделал в среду, 11 июня, пишет 24 Канал со ссылкой на слушания.

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В частности Бессент привел в пример Польшу. Экономика страны после падения Берлинской стены была такого же размера, как украинская. Однако по состоянию на сейчас больше втрое.

Министр финансов США предположил, что через два десятилетия, украинская экономика может стать больше российской экономики при условии:

надлежащего управления;

стратегических партнерств;

глобальных инвестиций.

Обратите внимание! По словам министра, это обеспечит очень сильный и экстремальный сдерживающий фактор от того, кто бы ни управлял Россией тогда.