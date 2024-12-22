Что будет с экономикой Украины в 2025 году

Война, которую Россия начала против нашего государства, серьезно влияет на экономическое положение украинцев. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году финансовые трудности Украины можно стабилизировать благодаря поддержке партнеров.

Недавно стало известно, что в Покровске была закрыта шахта, где добывали уголь. Это может привести, к уменьшению объемов производства тяжелой промышленности, в частности металла. Доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас работает над новой экспортной системой для торговли.

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Состояние украинской экономики

Андрей Длигач отметил, что есть перспектива, что наше государство в 2025 году сможет усилить собственные позиции на зарубежных рынках.

Мы во многом зависим от экспорта металла. Несмотря на возможную потерю шахты в Покровске, украинская экономика остается довольно устойчивой,

– сказал доктор экономических наук.

Он объяснил это тем, что наше государство имеет партнеров, которые помогают финансировать дефицит государственного бюджета.

У меня нет предостережений относительно 2025 года, однако есть по 2026, ведь в тот период мы пока имеем мало гарантированной финансовой помощи. Поэтому нужно работать над получением экономических гарантий на более долгую перспективу,

– подытожил Андрей Длигач.

К слову, Европейский Союз планирует продолжать всестороннюю поддержку Украины в 2025 году, в частности гуманитарную, экономическую и военную помощь. До конца 2024 года Украина получит 4,2 миллиарда евро, а со следующего года ЕС будет выделять 1,5 миллиарда евро ежемесячно, используя замороженные российские активы.