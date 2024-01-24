Экспортные лицензии и квоты: Польша хочет регулировать экспорт товаров из Украины

Известно, что Еврокомиссия готовит свое предложение по импорту украинских товаров. Однако Польша хочет наработать механизм работы экспортных лицензий и квот для них.

Польша стремится ввести экспортные лицензии для украинских компаний на продовольственные продукты, в частности зерновые, сахар, птицу и яйца, для защиты польских фермеров.

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Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Адам Секерский, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Еврокомиссия готовит предложение по импорту украинских товаров

На фоне обращение пяти государств-членов ЕС в Еврокомиссию с просьбой отменить беспошлинный режим с Украиной, в ЕК готовят предложение, которое защитило бы европейских фермеров и производителей.

Польский министр отметил, что во время заседания Совета сельского хозяйства этот вопрос обсуждался. Решение ищет вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, и по мнению Секерского "есть очевидный прогресс". По его словам, проект решения будет предусматривать инструмент защиты.

Действия (против украинских товаров – 24 Канал) могут быть приняты, если они оказывают негативное влияние и страдает рынок, регион или даже отдельная страна,

– сказал Секерский.

Впрочем, польская сторона не удовлетворена таким предложением. Говорят, что анализы проводятся на общеевропейском уровне, хотя если рассматривать каждый случай в отдельности, то ситуация иная, в частности, в Польше.

Секерский призывает создать возможность действовать более целенаправленно относительно ситуации в отдельных странах. Он стремится упростить процесс принятия решения, чтобы его принимала только Еврокомиссия и страна, которая пострадала от поступления высокого количества товаров.

Еврокомиссия должна участвовать в поддержке экспорта украинского зерна даже путем финансирования определенных расходов, связанных с транспортировкой. Миру нужно украинское зерно. Это влияет на конкурентоспособность на европейском рынке, но есть регионы, страдающие от голода, и это зерно там нужно,

– сказал Секерский.

Кроме того, польский министр говорит, что Еврокомиссия могла бы помочь Украине с экспортом зерна.

Экспортные лицензии на украинские товары

Министр по сельскому хозяйству Польши отметил, что Варшава хочет наработать механизм работы экспортных лицензий для украинских товаров по примеру Румынии. По его словам, на этой неделе между Польшей и Украиной начнутся переговоры на техническом уровне.

Мы хотим повторить, в определенной степени, модель, которую Украина использует вместе с Румынией, куда Украина выдает определенные лицензии на экспорт определенных товаров,

– сказал Секерский.

Министр говорит, что важно, чтобы в лицензиях был указан финальный получатель товара и Украина проверяла количество ввозимого товара на польский рынок. В случае большого падения цен, Киев мог бы прекратить экспорт и продолжить транзит через Польшу, предлагает Секерский.

Мы также хотели договориться с украинцами об объемах, о квотах, которые Еврокомиссия не одобряет, но мы хотим, чтобы это было как-то согласовано,

– добавил министр.

Количественные ограничения на сахар, птицу и яйца

Польский министр заявил, что не знает, могут ли попасть в список ограниченных товаров птица, яйца и сахар. Однако отметил, что импорт украинского сахара увеличился до 450 000 тонн, и эта цифра может возрасти до 700 000 тонн, что также вызывает беспокойство у фермеров.

Все возможно. Но давайте также помнить, что мы также являемся экспортером молочных продуктов в Украину. Поэтому это имеет двусторонние последствия, но мы будем делать все возможное, и в наших переговорах с Комиссией, и в переговорах с Украиной.

– сказал министр.

Секерский не исключил, что в случае отсутствия определенных мер со стороны ЕК, польское правительство может прибегнуть к установлению ограничений собственноручно.