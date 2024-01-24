Польща прагне запровадити експортні ліцензії для українських компаній на продовольчі продукти, зокрема на зернові, цукор, птицю та яйця, для захисту польських фермерів.

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Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Адам Сєкєрський, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Єврокомісія готує пропозицію щодо імпорту українських товарів

На фоні звернення п’яти держав-членів ЄС до Єврокомісії з проханням скасувати безмитний режим з Україною, в ЄК готують пропозицію, яка б захистила європейських фермерів та виробників.

Польський міністр зазначив, що під час засідання Ради сільського господарства це питання обговорювалось. Рішення шукає віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, і на думку Сєкєрського "є очевидний прогрес". За його словами, проєкт рішення передбачатиме інструмент захисту.

Дії (проти українських товарів – 24 Канал) можуть бути прийняті, якщо вони мають негативний вплив і страждає ринок, регіон чи навіть окрема країна,

– сказав Сєкєрський.

Втім, польська сторона не задоволена такою пропозицією. Говорять, що аналізи проводяться на загальноєвропейському рівні, хоча якщо розглядати кожен випадок окремо, то ситуація інші, зокрема у Польщі.

Сєкєрський закликає створити можливість діяти більш цілеспрямовано щодо ситуації в окремих країнах. Він прагне спростити процес ухвалення рішення, аби його ухвалювала лише Єврокомісія та країна, яка постраждала від надходження високої кількості товарів.

Єврокомісія повинна брати участь у підтримці експорту українського зерна, навіть шляхом фінансування певних витрат, пов'язаних з транспортуванням. Світові потрібне українське зерно. Це впливає на конкурентоспроможність на європейському ринку, але є регіони, які страждають від голоду, і це зерно там потрібне,

– сказав Сєкєрський.

Крім того, польський міністр каже, що Єврокомісія могла б допомогти Україні з експортом зерна.

Експортні ліцензії на українські товари

Міністр з сільського господарства Польщі зазначив, що Варшава хоче напрацювати механізм роботи експортних ліцензій для українських товарів за прикладом Румунії. За його словами, на цьому тижні між Польщею та Україною розпочнуться переговори на технічному рівні.

Ми хочемо повторити, до певної міри, модель, яку Україна використовує разом з Румунією, куди Україна видає певні ліцензії на експорт певних товарів,

– сказав Сєкєрський.

Міністр каже, що важливо, аби в ліцензіях був указаний фінальний одержувач товару й Україна перевіряла б кількість ввезеного товару на польський ринок. У разі великого падіння цін, Київ міг би припинити експорт та продовжити транзит через Польщу, пропонує Сєкєрський.

Ми також хотіли домовитися з українцями про обсяги, про квоти, які Єврокомісія не схвалює, але ми хочемо, щоб це було якось узгоджено,

– додав міністр.

Кількісні обмеження на цукор, птицю та яйця

Польський міністр заявив, що не знає, чи можуть потрапити до списку обмежених товарів птиця, яйця та цукор. Однак зауважив, що імпорт українського цукру збільшився до 450000 тонн, і ця цифра може зрости до 700 000 тонн, що також викликає занепокоєння у фермерів.

Все можливо. Але давайте також пам'ятати, що ми також є експортером молочних продуктів в Україну. Тож це має двосторонні наслідки, але ми будемо робити все можливе, і в наших переговорах з Комісією, і в переговорах з Україною,

– сказав міністр.

Сєкєрський не виключив, що у разі відсутності певних заходів з боку ЄК, польський уряд може вдатися до встановлення обмежень власноруч.