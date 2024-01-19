Коли ЄК представить свої пропозиції

Наступного тижня Єврокомісія представить свої пропозиції щодо прохання п'яти держав-членів ЄС ввести імпортні мита на українське зерно. Про це заявив речник Єврокомісії з питань сільського господарства Олаф Гілл, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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В Єврокомісії підтвердили, що отримали лист зі зверненням з боку Польщі, Румунії, Словаччини, Болгарії та Угорщини. Очікується, що ЄК озвучить пропозиції над час засідання Ради сільського господарства та риболовлі наступного тижня.

Чи допоможе це розвʼязати проблему

Деталі пропозиції в Єврокомісії поки не розкривають, втім, кажуть, що намагаються вирішити поточну ситуацію.

Як ви згадали, буде пункт щодо України, і наш намір полягає в тому, щоб наступного тижня виступити із пропозицією заходів щодо України. Нині я не можу сказати більше про це, тому що це все ще обговорюється всередині організації, але ми маємо намір виступити з цією пропозицією наступного тижня. І я можу сказати, що це має значною мірою ровʼязати деякі проблеми та деталі,

– сказав Гілл.

Що відомо про лист-звернення пʼяти держав-членів ЄС

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини надіслали спільного листа для Єврокомісії, де попросили ввести імпортні мита на українське зерно.

У листі країни повідомили про дешевшу сільськогосподарську продукцію, яка "поглинає їхні експортні ринки". Також вони вказали, що виробляють значно більше зерна і кукурудзи ніж можуть спожити, а це є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти,

– написано у листі.

Міністри додали, що їх країни зазнали збитків через призупинення квот для України і вимагають, щоб Єврокомісія перевірила, чи відповідає українське виробництво стандартам ЄС.