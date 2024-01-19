Когда ЕК представит свои предложения

На следующей неделе Еврокомиссия представит свои предложения по просьбе пяти государств-членов ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства Олаф Гилл, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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В Еврокомиссии подтвердили, что получили письмо с обращением со стороны Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии. Ожидается, что ЕК озвучит предложения на заседании Совета сельского хозяйства и рыбалки на следующей неделе.

Поможет ли это решить проблему

Детали предложения в Еврокомиссии пока не раскрывают, однако говорят, что пытаются разрешить текущую ситуацию.

Как вы упомянули, будет пункт по Украине, и наше намерение состоит в том, чтобы на следующей неделе выступить с предложением мер по Украине. Сейчас я не могу сказать больше об этом, потому что это все еще обсуждается внутри организации, но мы намерены выступить с этим предложением на следующей неделе. И я могу сказать, что это должно в значительной степени решить некоторые проблемы и детали,

– сказал Гилл.

Что известно о письме-обращении пяти государств-членов ЕС

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии прислали совместное письмо для Еврокомиссии, где попросили ввести импортные пошлины на украинское зерно.

В письме страны сообщили о более дешевой сельскохозяйственной продукции, которая "поглощает их экспортные рынки". Также они указали, что производят значительно больше зерна и кукурузы, чем могут потребить, а это является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки стран-членов, граничащих с Украиной, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты,

– написано в письме.

Министры добавили, что их страны понесли убытки из-за приостановки квот для Украины, и требуют, чтобы Еврокомиссия проверила, соответствует ли украинское производство стандартам ЕС.