Скільки коштує земля у Польщі

У Польщі вартість землі коливається від 2,5 до 50 тисяч євро за гектар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kurkul.com. Середня ціна за гектар становить приблизно 10 – 20 тисяч євро.

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Однак, за словами ягідника Олега Науменка, слід зауважити, що польське законодавство забороняє нерезидентам країни купувати землю.

Не лише українцям – наприклад, німці так само не можуть купити. Взяти на довгостроковий період за вигідною ціною землю нормальної площі в нормальному місці українцю в Польщі також майже неможливо. У більшості випадків тобі відмовлять. Причина в тому, що поляки просто бояться давати свою землю в оренду іноземцям, тим паче українцям,

– пояснює фермер.

Зверніть увагу! Щоб відкрити господарство, українцям доводиться використовувати партнерів-поляків, які виступають гарантами. Вони, за словами Олега Науменка, мають генеральну оренду, а українці вже беруть в суборенду. Щодо оренди сільськогосподарської землі, то ціни у Польщі варіюються від 600 до 1400 євро за гектар на рік, залежно від розташування й інших супутніх факторів.