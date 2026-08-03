Украина нанесла еще один удар по доходам Кремля: у России новая проблема с экспортом
В России возникли проблемы с экспортом угля через Черное море из-за украинских атак. Количество судов для перевозки сырья резко сократилось, а стоимость перевозок
Почему судов становится все меньше
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по состоянию на 26 июля в Черном море работали лишь 97 балкеров, перевозящих российский уголь. Это на 21% меньше, чем месяц назад, и на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Коммерсант".
Одной из причин стало то, что страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн, по причине высоких рисков.
- Большие и средние балкеры все чаще переориентируются на другие маршруты.
- В то же время часть малотоннажных судов, которые не могут работать в других акваториях, вообще вывели из эксплуатации до улучшения ситуации с безопасностью.
В результате российские экспортеры за последнюю неделю не заключили ни одной сделки по продаже угля через черноморские порты.
Как дорожает экспорт угля
Однако проблемы у России возникли не только в Черном море. Доступных судов для перевозки угля стало меньше и в районе Японского моря. Как следствие, это уже отразилось на стоимости фрахта.
Перевозки судами класса Panamax грузоподъемностью около 80 тысяч тонн из порта Восточный за неделю подорожали на 5–10%, в зависимости от маршрута. Стоимость доставки выросла:
- в Западную и Восточную Индию – до 21,8–23,8 доллара за тонну;
- в Северный Китай – до 12,5 доллара за тонну;
- в Южную Корею – до 11,5 доллара за тонну.
Подорожали и перевозки судами класса Handysize, грузоподъемность которых составляет около 40 тысяч тонн.
Аналитики отмечают, что нехватка судов вряд ли приведет к дефициту угля в Азии, однако может значительно ударить по российским экспортерам.
По оценкам экспертов, для покупателей российский уголь может подорожать на 10–15 долларов за тонну, тогда как рост стоимости фрахта снижает рентабельность экспорта и может привести к сокращению его объемов.
Напомним, Россия уже ограничила прием зерна в большие зерновые терминалы на Черном море, поскольку удары украинских дронов по зерновозам и портам создают угрозу для экспорта по этому морскому пути.