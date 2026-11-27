Почему Россия срочно ограничивает экспорт гречки

Российское правительство приняло решение временно запретить вывоз гречки за границу, пишет Bloomberg.

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Экспорт будет запрещен на шесть месяцев. Ограничение вступит в силу уже на следующий день после официальной публикации распоряжения.

Обратите внимание! Такой шаг объясняют попыткой сохранить стабильность на продовольственном рынке на фоне стремительного роста инфляции.

Что происходит с ценами и урожаем в стране-агрессоре

Гречка остается одним из самых популярных продуктов в России, но сейчас она становится недоступной для многих граждан.

Из-за сильной засухи в Алтайском крае, который является основным регионом выращивания этой культуры, запасы сократились почти на треть по сравнению с прошлым годом. Розничные цены в России на крупу с начала года уже взлетели почти на 18%.

Интересно! По данным Росстата, это одно из самых быстрых подорожаний среди продуктов питания, уступающее лишь ценам на яйца, курицу и замороженную рыбу.

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Общая продовольственная инфляция в России ускоряется с лета и стабильно превышает 5% в течение последних трех месяцев.

Кого не коснутся новые ограничения

Несмотря на жесткий запрет, российские власти оставили несколько лазеек. Экспортное эмбарго не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза, а также на оккупированные грузинские территории – Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, правительство России решило отменить экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу, пытаясь хоть как-то компенсировать потери аграриев.

Напомним, что всего за полгода – с декабря 2025 года по июнь 2026 года – стоимость овощной корзины выросла более чем в полтора раза. То есть на 56%. И это несмотря на низкую официальную инфляцию.