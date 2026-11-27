Чому Росія терміново перекриває експорт гречки

Російський уряд ухвалив рішення тимчасово заборонити вивезення гречки за кордон, пише Bloomberg.

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Експорт буде заборонений протягом шести місяців. Обмеження запрацює вже наступного дня після офіційного опублікування розпорядження.

Зауважте! Такий крок пояснюють спробою втримати стабільність на продовольчому ринку на тлі шаленого прискорення інфляції.

Що відбувається з цінами та врожаєм у країні-агресорці

Гречка залишається одним із найпопулярніших продуктів у Росії, але зараз вона стає недоступною для багатьох громадян.

Через сильну посуху в Алтайському краї, який є головним регіоном вирощування цієї культури, запаси скоротилися майже на третину порівняно з минулим роком. Роздрібні ціни у Росії на крупу з початку року вже злетіли майже на 18%.

Цікаво! За даними Росстату, це одне з найшвидших подорожчань серед продуктів харчування, яке поступається лише цінам на яйця, курятину та заморожену рибу.

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Загальна продовольча інфляція в Росії прискорюється з літа і стабільно перевищує 5% протягом останніх трьох місяців.

Кого не торкнуться нові обмеження

Попри жорстку заборону, російська влада залишила кілька лазівок. Експортне ембарго не поширюватиметься на країни Євразійського економічного союзу, а також на окуповані грузинські території – Абхазію та Південну Осетію.

Крім того, уряд Росії вирішив скасувати експортні мита на горох, нут і сочевицю, намагаючись хоч якось компенсувати втрати аграріїв.

Нагадаємо, що лише за пів року – з грудня 2025 року по червень 2026 року – вартість овочевого кошика зросла більш ніж у півтора раза (на 56%). І це попри низьку офіційну інфляцію.