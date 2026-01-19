Укр Рус
19 января, 17:56
Импорт преобладает над экспортом: как это влияет на цены в Украине

Валерия Моргун
Основні тези
  • За 2025 год Украина импортировала товаров на 84,8 миллиарда долларов, а экспортировала лишь на 40,3 миллиарда долларов, что влияет на курс национальной валюты.
  • Налоговая нагрузка на импорт приводит к росту цен и инфляции, поскольку налоги перекладываются на потребителей.

Сейчас Украина покупает товаров гораздо больше, чем продает – покупка составляет фактически в два раза больше, чем продажа. За 2025 год страна импортировала товаров на 84,8 миллиарда долларов, а экспорт составил лишь 40,3 миллиарда долларов.

Как экспорт и импорт Украины влияют на цены?

В то же время такой товарооборот не связан с войной, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

В Украине импорт всегда превышал экспорт. Исключением были буквально один – два года с наступления независимости страны.

В частности лидерами импорта в 2025 году: стали

  1. машины, оборудование и транспорт – 34,1 миллиарда долларов;
  2. продукция химической промышленности – 12,5 миллиарда долларов;
  3. топливно-энергетические товары - 10,5 миллиардов долларов.

А в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров попали:

  • продовольственные товары - 22,5 миллиарда долларов;
  • металлы и изделия из них - 4,7 миллиарда долларов;
  • машины, оборудование и транспорт - 3,6 миллиарда долларов.

Китай импортировал в Украину больше всего товаров - на 19,2 миллиарда долларов. Но это является нормой, ведь Китай – основной поставщик не только для Украины, а еще для Евросоюза и США.

В условиях, когда импорт преобладает над экспортом, страна теряет больше валюты, чем зарабатывает, что безусловно влияет на национальную денежную единицу,
– говорится в материале.

С начала 2026 года гривна начала стремительно "падать". И это тоже является следствием рекордного сальдо. Поэтому Национальный банк вынужден снижать курс национальной валюты.

Кроме того, налоговая нагрузка на 1 килограмм налогооблагаемого импорта в январе – декабре 2025 года составила 0,52 доллара за килограмм. Что это значит? Когда импортеры платят любые налоги, то их обычно перекладывают на покупателей. А это приводит к росту цен.

Заметьте! Правительство перекладывает налоги на потребителей, цены повышаются. Таким образом происходит инфляция, что влияет на экономику Украины.

Напомним, что три страны требовали защитных мер в торговых соглашениях ЕС, в частности с Украиной. Об этом писала Европейская правда.

Этими странами стали Румыния, Венгрия и Словакия. Страны заявили тогда, что соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной не учитывает должным образом интересы фермеров и производителей пищевых продуктов Европейского Союза.

Что известно об украинском экспорте?

  • В Украине в 2025 году существенно уменьшился экспорт зерна. На это повлияли погодные условия и российские удары.
  • По состоянию на сейчас ни одна отечественная компания не входит в лидеры по экспорту. Основные трейдеры на рынке – это иностранные компании.