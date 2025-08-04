Китай усиливает контроль над поставками редкоземельных металлов. Они нужны для оборонной промышленности западных стран.

Что происходит с экспортом минералов из Китая?

Именно Пекин обеспечивает примерно 90% мирового рынка таких элементов, пишет 24 Канал со ссылкой WSJ.

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Сейчас страна ограничила доступ американских производителей к важных минералов. Речь идет о германии, галлий, сурьму и самарий.

Эти экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепях поставок и задержек в выполнении оборонных заказов. Более того, цены на отдельные элементы выросли в десятки раз. Например, самарий продают в 60 раз дороже, чем обычно.

Важно! Более 80 тысяч компонентов, что Соединенные Штаты используют для своего вооружения, содержат элементы, которые находятся под экспортным контролем КНР.

Как сообщает WSJ, от китайских поставок зависят почти все важные этапы, как производство микроэлектроники, так и системы наведения. В частности подрядчики Lockheed Martin и Leonardo DRS предупреждают о возможном сокращении производства. Дело в том, что часть компаний задержали отгрузку продукции на целые целые месяцы.

Некоторые же пытаются заменить поставщиков – на Японию, Тайвань и США. Однако рынок узкий и капиталоемкий, поэтому процесс не может быть быстрым.

В то же время Пентагон стремится полностью отказаться от китайских магнитов до 2027 году. В прошлом месяце он приобрел долю MP Materials – крупнейшем в США производителе редкоземельных металлов.

Обратите внимание! Минобороны Соединенных Штатов также создало Форум критических минералов для стимулирования инвестиций в их добычу в США и странах-партнерах.