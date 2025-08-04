Що відбувається з експортом мінералів з Китаю?

Саме Пекін забезпечує приблизно 90% світового ринку таких елементів, пише 24 Канал з посиланням WSJ.

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Наразі країна обмежила доступ американських виробників до важливих мінералів. Йдеться про германій, галій, сурму та самарій.

Ці експортні обмеження вже призвели до перебоїв у ланцюгах постачання та затримок у виконанні оборонних замовлень. Ба більше, ціни на окремі елементи зросли у десятки разів. Наприклад, самарій продають у 60 разів дорожче, ніж звичайно.

Важливо! Понад 80 тисяч компонентів, що Сполучені Штати використовують для свого озброєння, містять елементи, які перебувають під експортним контролем КНР.

Як повідомляє WSJ, від китайських поставок залежать майже всі важливі етапи, як виробництво мікроелектроніки, так й системи наведення. Зокрема підрядники Lockheed Martin та Leonardo DRS попереджають про можливе скорочення виробництва. Річ у тім, що частина компаній затримали відвантаження продукції на цілі місяці.

Деякі ж намагаються замінити постачальників – на Японію, Тайвань та США. Однак ринок вузький і капіталомісткий, тому процес не може бути швидким.

Водночас Пентагон прагне повністю відмовитись від китайських магнітів до 2027 року. Минулого місяця він придбав частку MP Materials – найбільшому в США виробнику рідкоземельних металів.

Зверніть увагу! Міноборони Сполучених Штатів також створило Форум критичних мінералів для стимулювання інвестицій у їхній видобуток у США та країнах-партнерках.