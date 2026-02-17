Экспорт собственного оружия: куда Украина продает излишки после поставок ВСУ

Во времена войны, когда Украина нуждается в стабильном обеспечении оружием, экспорт собственного производства тоже возможен. Однако главным условием остается полное закрытие потребностей украинской армии.

Куда экспортируют украинское оружие?

О том, как происходит продажа вооружения и при каких условиях, рассказал для Укринформа Игорь Федирко.

Так, исполнительный директор Украинского совета оружейников рассказал, что компании, которые производят оружие сначала обязаны закрыть потребности ВСУ. После того – они могут осуществлять экспорт. Однако речь идет только о странах, с которыми заключены соглашения по безопасности и только об избытке произведенного оружия. Украинская армия от такого решения не будет иметь дефицита.

Важно! Сейчас Украина имеет 28 соглашений по безопасности, в частности со странами Группы семи и Европейским Союзом.

Федирко отметил, что основное направление такого сотрудничества – страны Балтии, Северная Европа, Германия, Великобритания. А несмотря на то, что украинские производители имеют связи с Ближним Востоком, на официальном уровне о сотрудничестве пока речь не идет.

В то же время оружейник добавляет, что совместная работа украинских компаний вместе с иностранными была бы результативной, ведь это о:

удвоении производства;

выход на новые рынки;

получении инвестиций;

развитие собственных технологий;

интеграция в европейскую оборону.

Что еще известно об украинском оружии?

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в эфире День.LIVE, что большая часть оружия, которое летит по россиянам, – украинского производства.

Ким добавил, что Украина зависима от иностранных поставок ракет ПВО, однако имеет потенциал для наращивания украинского производства оружия.

Надо найти баланс бюджета для того, чтобы финансировать заслуженно военных и при этом не потерять в производстве оружия,

– отметил глава Николаевской ОГА.

В то же время он акцентировал, что есть проблема оплаты труда военных. В России, например, им платят больше, поэтому люди и идут на войну.

Какова результативность украинского оружия?

Недавно сообщалось, что украинская ракета "Фламинго" с дальним поражением "отрабатывает" по российским военным объектам. В частности поражает склады с боеприпасами и ракетами.

Также ВСУ поразили арсеналы ГРАУ в Котлубане, на что у Украины не было западного оружия соответствующей дальности. Поэтому речь идет о собственном производстве и масштабировании проектов дальнобойного оружия.