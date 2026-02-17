Экспорт собственного оружия: куда Украина продает излишки после поставок ВСУ
- Украина может экспортировать оружие только в страны с соглашениями по безопасности.
- Основные направления экспорта – страны Балтии, Северная Европа, Германия и Великобритания; Украина стремится развивать сотрудничество с иностранными компаниями для совершенствования производства.
Во времена войны, когда Украина нуждается в стабильном обеспечении оружием, экспорт собственного производства тоже возможен. Однако главным условием остается полное закрытие потребностей украинской армии.
Куда экспортируют украинское оружие?
О том, как происходит продажа вооружения и при каких условиях, рассказал для Укринформа Игорь Федирко.
Смотрите также Ни одной прибыльной отрасли не останется: ЕС готовит новый удар по экономике России
Так, исполнительный директор Украинского совета оружейников рассказал, что компании, которые производят оружие сначала обязаны закрыть потребности ВСУ. После того – они могут осуществлять экспорт. Однако речь идет только о странах, с которыми заключены соглашения по безопасности и только об избытке произведенного оружия. Украинская армия от такого решения не будет иметь дефицита.
Важно! Сейчас Украина имеет 28 соглашений по безопасности, в частности со странами Группы семи и Европейским Союзом.
Федирко отметил, что основное направление такого сотрудничества – страны Балтии, Северная Европа, Германия, Великобритания. А несмотря на то, что украинские производители имеют связи с Ближним Востоком, на официальном уровне о сотрудничестве пока речь не идет.
В то же время оружейник добавляет, что совместная работа украинских компаний вместе с иностранными была бы результативной, ведь это о:
- удвоении производства;
- выход на новые рынки;
- получении инвестиций;
- развитие собственных технологий;
- интеграция в европейскую оборону.
Что еще известно об украинском оружии?
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в эфире День.LIVE, что большая часть оружия, которое летит по россиянам, – украинского производства.
Ким добавил, что Украина зависима от иностранных поставок ракет ПВО, однако имеет потенциал для наращивания украинского производства оружия.
Надо найти баланс бюджета для того, чтобы финансировать заслуженно военных и при этом не потерять в производстве оружия,
– отметил глава Николаевской ОГА.
В то же время он акцентировал, что есть проблема оплаты труда военных. В России, например, им платят больше, поэтому люди и идут на войну.
Какова результативность украинского оружия?
Недавно сообщалось, что украинская ракета "Фламинго" с дальним поражением "отрабатывает" по российским военным объектам. В частности поражает склады с боеприпасами и ракетами.
Также ВСУ поразили арсеналы ГРАУ в Котлубане, на что у Украины не было западного оружия соответствующей дальности. Поэтому речь идет о собственном производстве и масштабировании проектов дальнобойного оружия.