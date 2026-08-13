Самый низкий уровень экспорта за многие годы: украинские удары мешают российской торговле топливом

Российский экспорт дизельного топлива в начале августа упал до нового многолетнего минимума. Это произошло после того, как Москва ограничила экспорт топлива на фоне атак на НПЗ страны.

Почему Россия сократила экспорт дизельного топлива

Экспорт дизельного топлива и газойля за первые семь дней августа сократился лишь до 80 тысяч баррелей в сутки, о чем пишет Bloomberg.

Это ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле.

В то же время в конце прошлого года объемы поставок превышали 1 миллион баррелей в сутки.

Кремль ввел запрет на экспорт дизельного топлива в начале июля. Впоследствии Москва продлила запрет до 1 сентября. При этом ограничения не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Дефицит предложения способствовал росту европейских цен на дизельное топливо до многолетних максимумов и усилил напряженность на мировых рынках топлива, которые уже испытывали перебои из-за войны между США и Ираном,

– говорится в материале.

Поставки в начале августа дизельного топлива и газойля упали на 48% по сравнению с предыдущим минимумом в 153 тысячи баррелей в сутки, зафиксированным в июле. В частности, зафиксированный экспорт осуществлялся только через порты Черного моря.

Напомним, что топливный кризис в России никуда не исчез. Ограничения и очереди на АЗС фиксируются в разных регионах страны.

Более того, на этой неделе в оккупированном Крыму вновь возобновилась продажа топлива по QR-кодам. Такая система будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать бензин и дизель без ограничений.