Самый низкий уровень с 1970-х годов: экспорт российского газа в Европу рекордно упал
- Экспорт российского трубопроводного газа в Европу упал на 44%, достигнув самого низкого уровня с середины 1970-х годов.
- ЕС планирует до конца 2027 года полностью остановить импорт российского газа, чтобы уменьшить энергетическую зависимость и финансовые потоки, которые могут подпитывать войну против Украины.
В 2025 году экспорт российского трубопроводного газа в Европу упал на 44%. Это самый низкий уровень с середины 1970-х годов.
Почему экспорт газа сократился?
Детали сообщили в Reuters во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал. На процесс повлияли закрытие украинского маршрута и постепенное прекращение импорта ископаемого топлива из страны-агрессора в ЕС.
У Евросовете заявили, что планируют до конца 2027 года полностью остановить импорт российского газа – в рамках курса на уменьшение энергетической зависимости от России и перекрытия финансовых потоков, которые могут подпитывать войну против Украины.
К слову, ранее Европа была главным источником бюджетных поступлений страны-агрессора от экспорта нефти и газа. В частности, это произошло благодаря трубопроводам, проложенным еще во времена СССР в 1960 – 1970-х годах.
Поставки российского трубопроводного газа в ЕС достигли пика в 2018 – 2019 годах (около 175 – 180 миллиардов кубометров в год) и обеспечивали "Газпрому" и государству, которое владеет контрольным пакетом акций компании, десятки миллиардов долларов доходов.
Как уменьшились поставки сырья?
По расчетам Reuters, что ссылается на данные европейской группы по транспортировке газа Entsog, в 2025 году поставки "Газпрома" составили лишь 18 миллиардов кубометров. Их осуществили через подводный газопровод "Турецкий поток".
Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов,
– резюмировали журналисты.
Например, в 1975 году Советский Союз поставлял в Европу 19,3 миллиарда кубометров, что было больше, чем 6,8 миллиарда кубометров в 1973 году – в начале экспорта сибирского газа.
Справка: "Турецкий поток" является единственным российским маршрутом транзита газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать 5-летнее соглашение о транзите с Москвой, которое закончилось 1 января 2025 года. Кроме Турции, им пользуются Сербия, Венгрия и Словакия.
К слову, Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком туда после США.
Другие новости о российском газе:
Накануне вице-премьер-министр России Александр Новиков заявил, что к 2030 году страна планировала производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, достигнув 20% доли на мировом рынке, но этому помешали санкции. Планы придется отложить "на несколько лет".
Несмотря на наложенные западными странами ограничения, Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Китай, опередив даже Австралию.