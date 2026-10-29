Кремль ищет обходной путь: зерно везут по маршрутам Второй мировой войны

Почему Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна

Из-за успешных действий Украины в Черном море и контроля НАТО над Балтикой Россия впервые начала экспортировать пшеницу по арктическому маршруту времен Второй мировой войны, пишет Reuters.

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Первую партию объемом 3 400 тонн зерна из основных сельскохозяйственных регионов страны уже погрузили в Мурманском морском торговом порту.

Дело в том, что Москва отчаянно стремится сохранить покупателей на Ближнем Востоке и в Азии. Для этого российские власти ранее ввели субсидии на железнодорожные перевозки зерна из южных регионов страны.

Теперь Россия пытается задействовать еще и арктическое направление:

Мурманск расположен почти в 2 тысячах километров к северу от Москвы, недалеко от границы с Норвегией;

Во время Второй мировой войны через этот порт союзные конвои доставляли грузы в Советский Союз.

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По данным судоходства, в ближайшее время там планируется погрузить 28 тысяч тонн пшеницы, которая направится в порт Касабланка в Марокко.

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В то время как традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт оперативно открывает для российских аграриев альтернативный путь к внешним рынкам– заявили представители российского порта.

Чего боится Кремль в Балтийском море

До сих пор Россия пыталась переориентировать львиную долю торговли на Балтику. Чтобы увеличить пропускную способность, российские компании даже начали переоборудовать угольные терминалы под зерно.

В сентябре этим путем прошло 1,2 миллиона тонн зерна, что составляет более 60% всего морского экспорта российской агропродукции.

Однако часть европейских стран ужесточает ограничения на аграрную продукцию из России. В частности, Эстония готовится законодательно запретить транзит российского зерна через свою территорию.

Для нас это вопрос принципа– заявил министр сельского хозяйства страны Хендрик Йоханнес Террас.

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На этом фоне российские чиновники предупреждают о возможных рисках в Балтийском море, ведь все остальные государства, имеющие к нему выход, являются членами НАТО. Это вынуждает Россию устремляться в Арктику.

Напомним, в октябре Россия впервые отправила пшеницу через Мурманск. Однако потенциал этого порта оценивают в 0,7–1,1 миллиона тонн в год, то есть значительно меньше объемов, которые ранее проходили через Азово-Черноморский бассейн. К тому же логистика по этому маршруту может обойтись в 3–5 раз дороже, чем перевозки через южные порты.