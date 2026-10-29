Кремль шукає обхідний шлях: зерно женуть маршрутами Другої світової

Чому Росія шукає нові маршрути для зерна

Через успішні дії України в Чорному морі та контроль НАТО над Балтикою, Росія вперше почала експортувати пшеницю через арктичний маршрут часів Другої світової війни, пише Reuters.

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Першу партію обсягом 3 400 тонн зерна з основних сільськогосподарських регіонів країни уже завантажили в Мурманському морському торговельному порту.

Річ у тім, що Москва відчайдушно прагне зберегти покупців на Близькому Сході та в Азії. Для цього російська влада раніше запровадила субсидії на залізничні перевезення зерна з південних регіонів країни.

Тепер Росія намагається задіяти ще й арктичний напрямок:

Мурманськ розташований майже за 2 тисячі кілометрів на північ від Москви, неподалік кордону з Норвегією;

Під час Другої світової війни через цей порт союзницькі конвої доставляли вантажі до Радянського Союзу.

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За даними судноплавства, найближчим часом там планують завантажити 28 тисяч тонн пшениці, яка попрямує до порту Касабланка в Марокко.

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У той час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговельний порт оперативно відкриває для російських аграріїв альтернативний шлях до зовнішніх ринків– заявили представники російського порту.

Чого боїться Кремль у Балтійському морі

До цього часу Росія намагалася переорієнтувати левову частку торгівлі на Балтику. Щоб збільшити пропускну спроможність, російські компанії навіть почали пристосовувати вугільні термінали під зерно.

У вересні цим шляхом пройшло 1,2 мільйона тонн зерна, що становить понад 60% усього морського експорту російської агропродукції.

Однак частина європейських країн посилює обмеження для аграрної продукції з Росії. Зокрема, Естонія готується законодавчо заборонити транзит російського зерна через свою територію.

Для нас це справа принципу– заявив міністр сільського господарства країни Хендрік Йоханнес Террас.

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На цьому тлі російські посадовці попереджають про можливі ризики в Балтійському морі, адже всі інші держави, які мають до нього вихід, є членами НАТО. Це змушує Росію тікати в Арктику.

Нагадаємо, у жовтні Росія вперше відправила пшеницю через Мурманськ. Однак потенціал цього порту оцінюють у 0,7 – 1,1 мільйона тонн на рік, тобто значно менше за обсяги, які раніше проходили через Азово-Чорноморський басейн. До того ж логістика цим маршрутом може коштувати у 3 – 5 разів дорожче, ніж перевезення через південні порти.