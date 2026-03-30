Впервые за 50 лет: страны G7 соберутся на экстренное заседание из-за топливного кризиса
- Министры стран G7 соберутся на экстренное заседание, чтобы помочь экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке.
- На встрече 30 марта рассмотрят выпуск стратегических резервов и установление верхнего предела цен на нефть.
В понедельник, 30 марта, министры стран G7 проведут очередную экстренную встречу. Они будут пытаться найти способы ограничения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.
Как пытаются избежать кризиса?
Речь идет о выпуске стратегических резервов или даже установлении верхней границы цен на нефть. Детали передает Politico.
Осведомленные с ходом подготовки дипломаты рассказали для журналистов, что к министрам финансов и энергетики присоединятся онлайн главы центробанков, чтобы рассмотреть различные варианты действий.
В частности, глава французского минфина Ролан Лескюр отметил, что эта группа чиновников соберется с руководителями центробанков "впервые за 50 лет".
Однако на заседании 30 марта вряд ли примут далеко идущие решения. "Мы еще не готовы к этому", – сказал один из чиновников ЕС относительно перспективы ограничения цен на нефть. К слову, предыдущие встречи проходили без согласования таких совместных действий.
Справка: в состав G7 (Группы Семи) входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.
Напомним, накануне Международное энергетическое агентство объявило о выпуске 400 миллионов баррелей нефти (20% из мировых запасов) для смягчения дефицита. Эскалацию на Ближнем Востоке в организации назвали "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории", писали в Financial Times.
Что известно о топливном кризисе в мире?
Напомним, подорожание топлива в Украине и Европе эксперты считают спекулятивным. В эксклюзивном комментарии 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что основные поставщики сырья туда – это страны южного побережья Средиземного моря, например Алжир, Ливия, а также Нигерия.
В свою очередь от блокировки Ормузского пролива сильнее всего пострадали страны Азии. Например, Южная Корея готовится к возможному введению ограничений на поездки автомобилями для обычных граждан, а в Бангладеш из-за дефицита могут закрыться все АЗС и тому подобное.