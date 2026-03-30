Впервые за 50 лет: страны G7 соберутся на экстренное заседание из-за топливного кризиса

В понедельник, 30 марта, министры стран G7 проведут очередную экстренную встречу. Они будут пытаться найти способы ограничения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

Как пытаются избежать кризиса?

Речь идет о выпуске стратегических резервов или даже установлении верхней границы цен на нефть. Детали передает Politico.

Осведомленные с ходом подготовки дипломаты рассказали для журналистов, что к министрам финансов и энергетики присоединятся онлайн главы центробанков, чтобы рассмотреть различные варианты действий.

В частности, глава французского минфина Ролан Лескюр отметил, что эта группа чиновников соберется с руководителями центробанков "впервые за 50 лет".

Однако на заседании 30 марта вряд ли примут далеко идущие решения. "Мы еще не готовы к этому", – сказал один из чиновников ЕС относительно перспективы ограничения цен на нефть. К слову, предыдущие встречи проходили без согласования таких совместных действий.

Справка: в состав G7 (Группы Семи) входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Напомним, накануне Международное энергетическое агентство объявило о выпуске 400 миллионов баррелей нефти (20% из мировых запасов) для смягчения дефицита. Эскалацию на Ближнем Востоке в организации назвали "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории", писали в Financial Times.

