Свет для украинцев может подорожать: чего ждать от новых тарифов

Украинцам перечислят тарифы на электроэнергию, ведь рыночная цена намного выше действующих тарифов для населения. Впрочем, окончательного варианта повышения еще не приняли. Это может быть как разделение тарифов в зависимости от объемов потребления, так и разовый перевод цены на рыночную.

На сколько могут поднять тарифы на свет

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывает, что тариф на электроэнергию могут увеличить примерно на 40%.

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Тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза, то есть к расчетной стоимости электроэнергии. Допускаю, что они увеличатся примерно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривны за киловатт-часов,

– говорит Попенко.

Напоминаем, что сейчас население платит за свет по следующим тарифам: 1,44 гривны – если использует до 250 киловатт ежемесячно; 1,68 гривны – если более 250 киловатт ежемесячно.

Варианты повышения

Сейчас в Украине рассматривают разные варианты повышения тарифов: от модификации действующей системы субсидий до разных тарифов в зависимости от объемов потребления.

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