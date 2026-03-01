Потеря стажа более чем реальна: что будет, если не оцифровать трудовую книжку

После установления предельной даты перехода на электронный учет трудовой деятельности, у многих возник вопрос: могут ли годы работы "исчезнуть", если бумажную трудовую книжку не перевести в цифровой формат.

Аннулируется ли страховой стаж, если не оцифровать трудовую книжку?

Формально право на страховой стаж не аннулируется. Однако риски, связанные с подтверждением отдельных периодов, действительно существуют, объяснили в Пенсионном фонде.

То есть, отсутствие электронного дубликата не означает автоматической потери стажа.

Все периоды работы после 1 января 2004 года уже учитываются в Государственном реестре застрахованных лиц благодаря системе персонифицированного учета взносов. Поэтому эти годы подтверждаются без дополнительных процедур.

Однако, наибольший потенциальный риск касается стажа, приобретенного до 2004 года. Именно эти периоды подтверждаются исключительно бумажными документами.

Справочно: Если трудовая книжка утрачена, повреждена или содержит неточности, восстановления данных может потребовать архивных справок, выписок из ликвидированных предприятий или дополнительных проверок. В таком случае процедура назначения пенсии может затянуться.

Таким образом, речь идет не о "сгорании" стажа, а о потенциальных сложностях с его доказательством. Оцифровка трудовой книжки фактически создает защитный механизм, ведь электронная запись фиксирует информацию о трудовой деятельности и минимизирует риск потери подтверждающих данных в будущем.

Какие годы стажа не засчитывают в Украине?

Работа без официального оформления, даже если она фактически выполнялась, не формирует страхового стажа, поскольку за такие периоды не осуществляется начисление и уплата обязательных взносов. Именно на этом акцентируют в Пенсионном фонде Украины.

Однако законодательство предусматривает ряд исключений, когда стаж засчитывается даже при отсутствии непосредственной трудовой деятельности. В частности, в него включается:

период отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста;

а также время получения отдельных видов социальных выплат.

Сколько стажа нужно иметь в 2026 году для выхода на пенсию?