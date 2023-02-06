Цены на топливо в Украине еще больше упадут, несмотря на эмбарго

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами. Поэтому на рынке горючего не произойдет ни роста цен, ни дефицита.

Также он добавляет, что спекулятивные наценки для украинских покупателей в Европе сократились за январь вдвое, что в свою очередь индикатор перелива европейского рынка всеми марками горючего.

Цена горючего на АЗС в Украине

В 2023 году цена разного вида горючего стабильно снижалась после несущественного роста цены в ноябре из-за панических настроений на фоне массированных ракетных атак. Также цена горючего росла в конце прошлого года из-за опасений дефицита горючего из-за санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Согласно данным auto.ria, средняя цена горючего сегодня выглядит следующим образом:

Бензин А-95 – 48,62 гривны за литр.

– 48,62 гривны за литр. Бензин – А-92 – 47,31 гривны за литр.

– 47,31 гривны за литр. Дизельное топливо – 52,43 гривны за литр.

– 52,43 гривны за литр. Автогаз – 26,30 гривны за литр.

Цель нефтяных санкций

Эксперт по рынку горючего отмечает, что цель санкций Запада против России не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли. Его удивляют возмущение по поводу неправильности санкций, ведь Россия продолжает экспорт и ищет другие пути для сбыта сырья.

Если этот поток прибить, возникнет дефицит, цены вырастут и мордор заработает те же деньги, что и раньше, на уменьшенном экспорте. А Запад и мы вместе с ним получим рост цен на колонках и дестабилизацию правительств, которые нам сегодня помогают,

– объясняет Куюн.

Он добавляет, что потеря европейского рынка для России будет означать уменьшение прибыли, ведь логистические затраты возрастут в результате дальнейших расстояний. Так, фиксируются случаи перегрузки горючего в море, смешивание на терминалах, курсирование мутных танкеров и т.д. Да, это все есть, но все эти хлопоты опять-таки означает удар по прибыли агрессора. Это горючее будут покупать в Африке и еще где-то на другом конце земного шара, но его токсичность будет всегда бить по цене. Это как продавать ворованную машину,

– рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95". Новый пакет санкций уже не за горами Известно, что ЕС готовит новый пакет санкционных ограничений против России. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 10 пакет войдут меры, направленные на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.