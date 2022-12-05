Нефтяное эмбарго против России начало действовать: удастся ли ей обойти санкции

Сегодня, 5 декабря, вступили в силу июньские санкции ЕС, предусматривающие полное прекращение закупки российской сырой нефти, транспортируемой по морю. Кроме того, вводится предельная цена для третьих стран, по которой странами G7 будут предоставляться морские услуги по перевозке.

Как будут действовать санкции

Эмбарго на российскую нефть, транспортируемую морем, налагаются вышедшим в июне шестым пакетом санкций ЕС. Остаются возможности экспорта нефти по трубопроводу, на который приходится около 10% общих объемов.

Интересно Вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза против России

Ограничения для третьих стран

Страны G7 установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель для контактов на морскую нефть по всему миру, для которой будут предоставляться морские услуги. В частности, речь идет о морском страховании, рынок которого сконцентрирован в Великобритании.

Сможет ли Россия обходить санкции

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, для того чтобы обходить санкции, Россия может попытаться скрыть источник происхождения своей нефти. Однако таким образом цена товара будет значительно ниже.

Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свои нефть с направляющейся к другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что начнутся расследования по пунктам назначения всех находящихся в мировом океане танкеров. Таким образом, можно будет идентифицировать судовладельцев, перевозящих нефть, скрывая, что это нефть из России. Напомним, в ЕС внесли обхождение санкций в список преступлений.

Поставки в Индию и Китай

Ранее Bloomberg сообщал о формировании теневого танкерного флота с неизвестными владельцами, который, вероятно, будет использоваться для обхождения Россией санкций.

По словам экономического эксперта Олега Гетмана, поскольку ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель, то с поставками в Индию и Китай в агрессора не должно возникнуть проблем, поскольку сейчас цена российской нефти значительно ниже.



Если же прайс-кеп будет ниже текущей цены на нефть, вряд ли покупателям удастся найти страхователя своих грузов, ведь 95% рынка морских страховок сосредоточено в Великобритании. Остальные 5% также вряд ли согласятся рисковать отношениями с G7

В случае, если страхователь будет предоставлять услуги по перевозке нефти в обход санкций, он рискует встретить "вторичные" санкции и быть отрезанным от остального цивилизованного мира,

– объясняет Олег Гетман

Достаточно ли низка установленная граничная цена