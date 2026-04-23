Энергетический шок заставил действовать: в Европе новый бум из-за войны в Иране

Из-за войны в Иране в Европе резко вырос спрос на солнечные панели, которые устанавливают на крышах домов. Европейцы пытаются защититься от стремительного повышения цен на электроэнергию, вызванного глобальным энергетическим шоком.

Как вырос спрос на солнечные панели?

Война на Ближнем Востоке значительно подтолкнула вверх цены на нефть, газ и электроэнергию, что стало ударом как для бизнеса, так и для населения. Спасением стала солнечная энергетика, пишет Reuters.

Опрос ведущих поставщиков энергооборудования и компаний по возобновляемой энергетике в Германии, Великобритании и Нидерландах показали, что спрос на крышные солнечные панели вырос более чем вдвое с конца февраля.

Война в Иране стала своевременным толчком для солнечной энергетики. Ведь в прошлом году она впервые за почти десятилетие темпы установки новых систем снизились.

Война лишь обнажила проблему, которая существовала всегда: энергетическую зависимость Европы,

– отметил соучредитель Solarhandel24 Яник Нольден.

В итоге из-за бума солнечных панелей немецкий поставщик оборудования Solarhandel24 повысил чистые продажи в марте более чем втрое – почти до 70 миллионов евро (82 миллиона долларов) по сравнению с прошлым годом.

Более того, в апреле ожидают, что продажи утроятся.