Экономика Новости экономики Енергетичний шок змусив діяти: у Європі новий бум через війну в Ірані
23 апреля, 10:03
Энергетический шок заставил действовать: в Европе новый бум из-за войны в Иране

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Из-за войны в Иране в Европе вырос спрос на солнечные панели, чтобы защититься от повышения цен на электроэнергию.
  • В частности, немецкий поставщик Solarhandel24 увеличил продажи более чем втрое до 70 миллионов евро в марте, ожидая еще большие результаты в апреле.

Из-за войны в Иране в Европе резко вырос спрос на солнечные панели, которые устанавливают на крышах домов. Европейцы пытаются защититься от стремительного повышения цен на электроэнергию, вызванного глобальным энергетическим шоком.

Как вырос спрос на солнечные панели?

Война на Ближнем Востоке значительно подтолкнула вверх цены на нефть, газ и электроэнергию, что стало ударом как для бизнеса, так и для населения. Спасением стала солнечная энергетика, пишет Reuters.

Опрос ведущих поставщиков энергооборудования и компаний по возобновляемой энергетике в Германии, Великобритании и Нидерландах показали, что спрос на крышные солнечные панели вырос более чем вдвое с конца февраля.

Война в Иране стала своевременным толчком для солнечной энергетики. Ведь в прошлом году она впервые за почти десятилетие темпы установки новых систем снизились.

Война лишь обнажила проблему, которая существовала всегда: энергетическую зависимость Европы,
– отметил соучредитель Solarhandel24 Яник Нольден.

В итоге из-за бума солнечных панелей немецкий поставщик оборудования Solarhandel24 повысил чистые продажи в марте более чем втрое – почти до 70 миллионов евро (82 миллиона долларов) по сравнению с прошлым годом.

Более того, в апреле ожидают, что продажи утроятся.

Похожую тенденцию наблюдают и в немецкой компании Enpal:

  • в марте заказы выросли на 30% в годовом измерении – до 130 миллионов евро;

  • в апреле ожидается рост еще на 33% – примерно до 120 миллионов евро,

Главные продажи выполняют благодаря установке крышных солнечных систем.

Речь идет об устойчивости Европы,
– уверен гендиректор Enpal Марио Кохле.

Сейчас обобщенных данных по установке солнечных систем в Европе пока нет. Но отраслевые ассоциации в Германии и Нидерландах подтверждают, что спрос быстро растет после начала войны в Иране. И они уверены, что это нельзя объяснить только сезонными факторами.

Заметьте! По словам руководителей компаний, все больше домохозяйств выбирают комплексные решения. Европейцы сразу устанавливают солнечные панели, аккумуляторы и зарядные станции для электромобилей. Это позволяет сохранять избыточную электроэнергию и использовать ее позже.

Почему в Европе делают ставку на электроэнергию?

На фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, Евросоюз делает ставку на электроэнергию, чтобы уменьшить зависимость от нефти и газа, отмечает Reuters.

По данным аналитиков Strategic Perspectives, на сегодня налоги на электроэнергию в ЕС в среднем вдвое выше, чем на природный газ. Поэтому Брюссель хочет изменить налоговые правила, сделав сборы на электричество ниже, чем на ископаемое топливо.

Это должно стимулировать людей и компании переходить на электромобили, тепловые насосы и электрооборудование,
– говорят эксперты.

Более того, Еврокомиссия предлагает упростить правила, чтобы правительства стран могли снижать налоги на электроэнергию для энергоемких отраслей до нуля.

Важно! Впрочем, на воплощение инициативы Еврокомиссии может потребоваться время и усилия. Ведь для изменения налоговых правил требуется согласие всех 27 членов ЕС.

Как война в Иране повлияла на Европу?

  • Уже в первые десять дней войны на Ближнем Востоке финансовое давление на ЕС заметно выросло из-за резкого подорожания энергоносителей. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, дополнительные расходы составили около 3 миллиардов евро.

  • С начала конфликта в Иране ситуация на энергорынке Европы еще больше обострилась. Цены на газ выросли более чем на 70%, это при том, что запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

  • Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что Европа рискует войти в период затяжного энергетического кризиса. По его словам, высокие цены на энергоносители могут сохраняться длительное время.

  • На этом фоне ЕС готовит комплексные меры реагирования: координацию заполнения газовых хранилищ, возможное высвобождение стратегических запасов нефти, а также разработку рекомендаций для авиационного сектора на случай дефицита авиатоплива.