Электричество, газ и авиатопливо: Европа запускает экстренный план из-за кризиса

Еврокомиссия в среду представит пакет мер в ответ на резкий рост цен на энергоносители. Ведь из-за войны в Иране Европа сталкивается с одним из самых больших шоков для энергетических рынков.

Какие меры планирует Евросоюз?

О том, как Евросоюз планирует реагировать на энергетический кризис, узнало информационное агентство Reuters.

Смотрите также Энергокризис добрался до Европарламента: депутатов хотят заставить сидеть на месте

По данным издания, в центре внимания Брюсселя оказались запасы нефти и газа, поставки авиационного топлива, государственная помощь бизнесу и усиленное использование электроэнергии.

Роль электричества

Еврокомиссия хочет уменьшить зависимость ЕС от нефти и газа, чтобы смягчить последствия от перебоев в их поставке из-за войны в Иране. Поэтому электричество должно выйти на первый план.

Для этого Брюссель планирует изменить налоговые правила ЕС, чтобы налоги на электроэнергию были ниже, чем на ископаемое топливо. Это должно стимулировать людей и компании переходить на электромобили, тепловые насосы и электрооборудование.

Также Комиссия предлагает упростить для стран возможность снижать налоги на электроэнергию для энергоемких отраслей до нуля.

Обратите внимание! По данным аналитиков Strategic Perspectives, сейчас налоги на электроэнергию в ЕС в среднем вдвое выше, чем на природный газ. Однако для того, чтобы изменить правила налогообложения, нужно единодушное согласие всех 27 стран блока, что может быть непросто.

Запасы нефти и газа

ЕС собирается координировать действия стран для заполнения газохранилищ в ближайшие месяцы. В частности, будет контролировать сроки закупок топлива. Это должно предотвратить вероятные резкие скачки цен, если компании одновременно начнут массово закупать газ.

Брюссель также хочет координировать высвобождение запасов нефти. В прошлом месяце Международное энергетическое агентство согласились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы стабилизировать рынок. А в него входит большинство стран ЕС.

Важно! Сейчас запасы газа в Европе составляют около 30%, пишет Politico. Это самый низкий показатель за последние четыре года. К зиме резервы нужно довести до 80%, но компании не спешат закупать газ из-за высоких цен.

Авиационное топливо

Отдельно Еврокомиссия готовит рекомендации на случай острого дефицита авиатоплива, о котором предупреждают авиакомпании. Речь идет, частности, о риске потери авиакомпаниями закрепленных за ними временных слотов в аэропортах из-за отмены рейсов.

Также рекомендации коснутся правил, которые запрещают самолетам заправлять больше топлива в дешевых аэропортах, чтобы использовать его во время полета.

Мы также уточним, можно ли считать дефицит топлива достаточно исключительным обстоятельством, чтобы авиакомпании могли избежать выплаты компенсаций за отмену рейсов,

– добавил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.

Заметьте! В дополнение Брюссель будет отслеживать работу нефтеперерабатывающих заводов Европы, чтобы обеспечить полное использование имеющихся мощностей.

Государственная помощь

В то же время ЕС разрабатывает правила, которые позволят странам блока активнее субсидировать цены на топливо и удобрения.

По проекту, правительства смогут компенсировать компаниям до 50% роста расходов на топливо или удобрения от начала войны в Иране. А чтобы нагрузка на бюджеты не были чрезмерными, помощь будут предоставлять только отдельным секторам, в частности:

автомобильным перевозкам;

сельскому хозяйству;

и рыболовству.

Важно! Также в плане мероприятий содержатся предложения по отсрочке закрытия атомных электростанций, финансовой поддержки быстрой установки аккумуляторов и солнечных панелей для населения, снижение стоимости общественного транспорта. Однако их реализация будет зависеть от правительств конкретных государств.

Как Европа страдает от войны в Иране?