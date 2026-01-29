Энергетическое перемирие Украины и России: кому выгоднее возможное прекращение ударов

В информационном пространстве ходят слухи об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Что известно о ситуации в украинской энергетике и кто может получить больше выгоды от прекращения огня по инфраструктуре – рассказываем далее.

Что известно об энергетическом перемирии и что оно дает Украине и России?

Установление энергетического перемирия может быть выгоднее для России в долгосрочной перспективе, ведь из-за украинских ударов по НПЗ она теряет доходы от нефтяной отрасли. В то же время для Украины прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры наиболее актуально на период холодов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Официальных сообщений от руководства украинского государства относительно энергетического перемирия пока не обнародовали. 24 Канал обратился за комментарием по этой теме в Министерство энергетики.

Предположение о прекращении ударов по энергетике высказал основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев 29 января, комментируя распространяемую на российских телеграмм-каналах информацию о запрете на атаки по объектам инфраструктуры Украины.

Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон. Посмотрим, как будут выполнять,

– написал военный.

В то же время в вечернем обращении 28 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Россия готовится к новому удару. Такие данные получила украинская разведка.

Экономист Иван Ус говорит, что выгода каждой из сторон в случае установления энергетического перемирия будет разной. Украине оно необходимо на период низких температур, когда потребность населения в электроэнергии для обогрева особенно возрастает. Поэтому как минимум до середины февраля запрос на прекращение ударов для Украины будет сохраняться.

В то же время России возможность прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам выгодна в длительной перспективе, ведь ее экономика и так получает меньше доходов из-за цен на нефть.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Для России это большая проблема, которая не ограничивается периодом потепления и похолодания. Потому что они ограничены в нефтегазовых доходах, а в прошлом году получили на 24% меньше, чем планировали. В этом году, учитывая, что в них заложена цена 59 долларов за баррель российской Urals, а по факту есть где-то 38 – 39 сейчас, они существенно недополучают деньги. Если Россия будет недополучать не только из-за цены, но и из-за того, что физически Украина не даст ей возможности это делать, то для нее это будет означать усиление коллапса.

По словам эксперта, кроме снижения нефтегазовых доходов, в России начинаются проблемы с поступлениями из других сфер. В частности московские блогеры начинают рассказывать о закрытии ресторанов, что может свидетельствовать о снижении деловой активности, говорит Иван Ус.

Ненефтегазовые доходы России также сокращаются. То есть для нее есть перспектива потери двух основных источников поступлений. Поэтому я считаю, что как нам сложно бы не было, энергетическое перемирие в среднесрочной перспективе, и соответственно в долгосрочной, скорее выгоднее России, чем Украине,

– резюмирует экономист.

Заметим! Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники среди украинских и американских чиновников сообщало, что Украина и США обсуждали возможность предложить России энергетическое перемирие.

Сейчас данных от Минэнерго об отсутствии обстрелов по объектам энергетики не поступало, а в брифинге первого заместителя Министра энергетики Украины Артема Некрасова от 29 января говорится об обесточивании из-за ударов.

В результате очередных обстрелов врага по объектам энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью,

– отметил чиновник.

Из-за последствий предыдущих обстрелов по всей стране действуют графики почасовых отключений. Также введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Какова ситуация с обесточиванием в Украине?