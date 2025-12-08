Энергетическая поддержка: одна из стран ЕС доставит помощь Украине в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Вскоре Киев получит поддержку энергетической инфраструктуры.

Какую помощь вскоре получит Украина?

Италия отправит оборудование уже в ближайшие дни, пишет 24 Канал со ссылкой на украинского президента.

Владимир Зеленский Президент Украины Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия.

Кроме того, стороны еще обсудили результаты общения с американской стороной и различные имеющиеся перспективы и сложности. Согласно словам Зеленского, следует поработать всем вместе, чтобы Москва действительно пошла на завершение войны.

Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала,

– добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что Италия подготовила еще один пакет военной помощи для Украины. Указ о помощи от 14 ноября опубликовали в понедельник, 1 декабря.

В документе говорится о безвозмездной передаче для Украины военных средств, материалов и оборудования,

Обратите внимание! Они указаны в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии.

Что еще известно о позиции Италии?