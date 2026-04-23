25 гигаватт к 2050 году: спасут ли новые энергоблоки Хмельницкой АЭС энергетику Украины
- Денис Шмыгаль сообщил об амбициях нарастить мощность атомной генерации до 25 гигаватт до 2050 года.
- Планируют завершить строительство 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС и построить новые блоки.
Строительство новой энергетической инфраструктуры предусматривает наращивание атомных мощностей до 25 гигаватт на 2050 год. В то же время министр энергетики отмечает, что Украина имеет ресурсы на создание вертикально-интегрированной системы.
Что известно о новой энергетической архитектуре?
О том, что станет основой будущей энергетики в Украине, сообщил Денис Шмыгаль.
Министр энергетики рассказал о встрече с наблюдательным советом НАЭК "Энергоатом", во время которой обсуждали приоритеты и возможности для развития компании. По словам министра, основной задачей является наращивание мощностей атомной генерации. Именно она станет базой для новой энергетической архитектуры Украины.
Наша амбиция – 25 гигаватт номинальной мощности атомной генерации до 2050 года. На повестке дня – завершение строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. В перспективе – возведение 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС,
– отметил Шмыгаль.
В частности министр отметил, что Украина имеет "мощный потенциал" для строительства вертикально-интегрированной системы. Такие этапы можно реализовать в Украине:
- добыча уранового концентрата;
- налаживание процесса производства ядерного топлива;
- работа атомных электростанций;
- хранение отработанного ядерного топлива.
Заметьте! Для этого нужно присоединить ВостГОК к Энергоатому. Соответствующий законопроект уже внесли в ВР.
В то же время Шмыгаль добавил, что во время разговора обсудили международные практики управления, а повышение прозрачности в руководящих процессах – является приоритетным.
Что известно о схеме хищения в энергетике?
Пока Украина готовится к следующему отопительному сезону и выполняет планы устойчивости, в Генпрокуратуре разоблачили схему хищения средств. Об этом сообщил Руслан Кравченко.
Генпрокурор рассказал, что система действовала в 2022 – 2024 годах. Государственные убытки оценивают на более 447 миллионов гривен.
Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть на бумаге показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше,
– прокомментировал генпрокурор.
Что известно о подготовке Украины к следующей зиме?
Ранее Зеленский заявил, что все города имеют утвержденные планы подготовки к отопительному сезону. Известно также, что Киев и Львовщина отстают от установленных сроков. А окончательный дедлайн подготовки – 1 сентября.
Внимания также требуют Донетчина, Черниговщина, Полтавщина, Кировоградщина и Запорожье, Херсон.
В частности Алексей Кулеба отмечал, что в регионах разные темпы выполнения работ, но быстро движутся Киевская, Черкасская и Харьковская области. Именно там есть необходимое финансирование и оборудование для реализации планов.