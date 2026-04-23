23 апреля, 22:19


25 гигаватт к 2050 году: спасут ли новые энергоблоки Хмельницкой АЭС энергетику Украины

Дарина Пшеничная
Основні тези
  • Денис Шмыгаль сообщил об амбициях нарастить мощность атомной генерации до 25 гигаватт до 2050 года.
  • Планируют завершить строительство 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС и построить новые блоки.

Строительство новой энергетической инфраструктуры предусматривает наращивание атомных мощностей до 25 гигаватт на 2050 год. В то же время министр энергетики отмечает, что Украина имеет ресурсы на создание вертикально-интегрированной системы.

Что известно о новой энергетической архитектуре?

О том, что станет основой будущей энергетики в Украине, сообщил Денис Шмыгаль.

Министр энергетики рассказал о встрече с наблюдательным советом НАЭК "Энергоатом", во время которой обсуждали приоритеты и возможности для развития компании. По словам министра, основной задачей является наращивание мощностей атомной генерации. Именно она станет базой для новой энергетической архитектуры Украины.

Наша амбиция – 25 гигаватт номинальной мощности атомной генерации до 2050 года. На повестке дня – завершение строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. В перспективе – возведение 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС, 
– отметил Шмыгаль.

В частности министр отметил, что Украина имеет "мощный потенциал" для строительства вертикально-интегрированной системы. Такие этапы можно реализовать в Украине:

  • добыча уранового концентрата;
  • налаживание процесса производства ядерного топлива;
  • работа атомных электростанций;
  • хранение отработанного ядерного топлива.

Заметьте! Для этого нужно присоединить ВостГОК к Энергоатому. Соответствующий законопроект уже внесли в ВР.

В то же время Шмыгаль добавил, что во время разговора обсудили международные практики управления, а повышение прозрачности в руководящих процессах – является приоритетным.

Что известно о схеме хищения в энергетике?

Пока Украина готовится к следующему отопительному сезону и выполняет планы устойчивости, в Генпрокуратуре разоблачили схему хищения средств. Об этом сообщил Руслан Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что система действовала в 2022 – 2024 годах. Государственные убытки оценивают на более 447 миллионов гривен.

Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть на бумаге показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше, 
– прокомментировал генпрокурор.

Схема хищения средств, которая действовала в 2022 – 2024 годах / Инфографика Генпрокуратуры

Что известно о подготовке Украины к следующей зиме?

  • Ранее Зеленский заявил, что все города имеют утвержденные планы подготовки к отопительному сезону. Известно также, что Киев и Львовщина отстают от установленных сроков. А окончательный дедлайн подготовки – 1 сентября.

  • Внимания также требуют Донетчина, Черниговщина, Полтавщина, Кировоградщина и Запорожье, Херсон.

  • В частности Алексей Кулеба отмечал, что в регионах разные темпы выполнения работ, но быстро движутся Киевская, Черкасская и Харьковская области. Именно там есть необходимое финансирование и оборудование для реализации планов.

