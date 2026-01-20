Россия разрушила 8,5 гигаватт генерации Украины, – министр экономики

Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим за почти четыре года полномасштабной войны. В результате вражеских обстрелов разрушено более 8 гигаватт генерирующих мощностей.

Как Украина борется с последствиями?

Это, в частности, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Детали рассказал министр экономики Украины Алексей Соболев во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает 24 Канал.

По словам чиновника, часть украинских объектов уже несколько раз восстанавливали после повторных вражеских атак. Всего в результате обстрелов было разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей.

Из-за дефицита генерации и резкое похолодание Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы – это исторический рекорд,

– также подчеркнул чиновник.

Кроме того, параллельно с кризисным реагированием Украина ускоряет интеграцию в энергорынок Евросоюза, что рассматривают как стратегический инструмент восстановления.

Директор Energy Community Secretariat Артур Лорковски заявил, что быстрее всего этот процесс можно продвинуть в электроэнергетике и секторе возобновляемых источников.

Интеграция может стать для Украины "спасательным кругом" после масштабных разрушений и одновременно сигналом для инвесторов благодаря регуляторной предсказуемости на 20 – 25 лет.

Справка: Украинский дом в Давосе будет работать в течение Всемирного экономического форума до 22 января. Он остается ключевой постоянной платформой для представления там украинской повестки дня, а также пространством формирования международных партнерств и инвестиционных решений.



В центре программы – справедливый и устойчивый мир, инвестиционный потенциал Украины, а также инновации в обороне, энергетике и государственном управлении.

В каком состоянии украинская энергетика?