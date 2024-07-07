Уголь, нефть и газ до сих пор занимают более 80% в доле производства энергии

Мир до сих пор остается зависимым от ископаемого топлива. Более того, в 2023 году глобальное потребление первичной энергии достигло исторических максимумов.

Так, статистика показывает, что около 81% мирового энергетического баланса приходится именно на ископаемое топливо. Институт энергетики опубликовал данные по глобальному потреблению по состоянию на 2024 год.

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Уголь и нефть остаются лидерами

Нефть, уголь и газ остаются наиболее популярным способом получения энергии в мире – на них приходится 81% энергетического баланса. Для сравнения – возобновляемые источники энергии занимают лишь 15%. Это, хоть и является самым высоким показателем за всю историю человечества, однако точно не позволяет полностью отказаться от первичной энергии.

Источники энергии в 2024 году / данные Института энергетики

Так, за 2023 год человечество использовало на 1,5% больше ископаемого топлива, чем в 2022-м. Причиной новых рекордов стал всплеск спроса на энергию, более половины которого приходится на Глобальный Юг – там спрос растет вдвое быстрее общемировых темпов.

Индия – топливный гигант

По данным Института энергетики, сейчас Индия потребляет больше угля, чем все страны Европы и Северной Америки вместе взятые. Потребление угля в Европе и Северной Америке в течение длительного времени было высоким, однако постепенно идет на снижение – чего не скажешь об Индии.

Индия использует рекордное количество угля / данные Института энергетики

Только в последние десятилетия Индия нарастила использование первичной энергии в несколько раз. Причиной этого является индустриализация и развитие, что вызывает спрос на дешевую электроэнергию. Эту потребность Индии закрывают большие залежи угля, которые страна активно использует.

Наибольшие выбросы углекислого газа

Рост использования первичной энергии, в частности угля, привело и к еще одному антирекорду. В 2023 году зафиксирован выброс 40 гигатонн углекислого газа (CO2), что является самым высоким зарегистрированным уровнем. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 2%.

Международное энергетическое агентство утверждает, что частично на это повлияла засуха, что привела к дефициту гидроэлектроэнергии. Без этого, вероятно, выбросы СО2 были бы значительно меньше.

Стоит указать, что уголь считается. Также этот тип топлива является крупнейшим источником выбросов углекислого газа. Считается, что именно уголь ответственен за повышение глобальной средней температуры на более 0,3 градуса с 1,2 со времен промышленной революции. Он также является главным источником загрязнения воздуха.