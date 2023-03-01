Эксперт по энергетике пояснил, что будет со светом с наступлением тепла

Среди украинцев существует мнение, что якобы, когда потеплеет, потребление электроэнергии уменьшится. Однако ТЭЦ, которые дают отопление в наши дома, частично поставляют и электроэнергию. Поэтому когда летом ТЭЦ будут выключать, могут возникнуть проблемы со светом.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что ТЭЦ не будут выключать, ведь речь идет о тепловых электростанциях, а не о теплоэлектроцентрале. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Существенно облегчит работу энергетической системы

Эксперт пояснил, что основной задачей тепловых электростанций является выработка генерации электрической энергии.

Теплоэлектроцентрали в крупных городах, действительно, работают в основном на обеспечение домохозяйств и хозяйствующих субъектов тепловой энергией. Летом кроме горячей воды у нас нет затрат на тепловую энергию. Ею не нужно обеспечивать потребителей, и это означает, что загруженность именно ТЭЦ будет уменьшаться,

– подчеркнул он.

Рябцев заметил, что это не значит, что будет меньше электрической энергии. Потому что основную долю электроэнергии производят станции другого типа, а не ТЭЦ.

"На отопление будет направлено меньше электрической энергии, потому что в больших городах есть дома, в которых нет централизованного теплоснабжения, а электрическая энергия используется в том числе и для поддержания комфортных условий проживания", – подчеркнул он.

Будут ли проблемы со светом летом: смотрите видео

По его словам, эта составляющая расходов будет изъята из общего баланса. И это существенно облегчит работу энергетической системы.

"Единственным исключением будут очень теплые дни, когда, например, электрическая энергия будет направляться на кондиционирование воздуха. Но эти пики потребления не будут сравнииы с пиками зимой, когда температура снижалась ниже 10 градусов Цельсия", - резюмировал Геннадий Рябцев.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Ситуация со светом в Украине