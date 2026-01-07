Укр Рус
7 января, 14:41
2

Совсем не похолодание: что представляет наибольшую угрозу для энергосистемы Украины

Валерия Моргун
Основні тези
  • Основная угроза для объектов энергетики Украины – это вовсе не морозы.
  • Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, но сложная из-за постоянных атак.

В Минэнерго назвали основную угрозу для энергосистемы Украины. И речь вовсе не о морозах.

Что угрожает украинской энергосистеме больше, чем морозы?

Главная угроза сейчас - это российские обстрелы, пишет 24 Канал со ссылкой на слова секретаря Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.

Приближаются морозы. И с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему. Однако основная угроза сейчас не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей,
– сказал Суярко.

Важно! Украинцы призвали экономно потреблять электроэнергию.

Что еще рассказали в Минэнерго?

  • Утром среды, 7 января, были обесточены потребители в Днепропетровской области в результате атаки объектов энергетической инфраструктуры.
  • После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич Черниговской области.
  • Из-за повреждений в результате предыдущих ракетно-дронных атак, оператор системы распределения продолжает применять ограничения в Одесской области.
  • В то же время в части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается.
  • Вследствие погодных условий известно есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях.

Что еще известно о ситуации с отключениями света?

Напомним, что правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года,
– отметила Свириденко.

Она подчеркнула: ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства.

Обратите внимание! Поэтому органы контроля, в частности Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове.

Как морозы повлияют на отключение электроэнергии?

  • Погодные условия, в частности похолодание, являются прогнозируемыми. Поэтому даже в действующей сложной ситуации энергосистема Украины может быть готова к работе в условиях сильных холодов.
  • Однако массированные ракетно-пушечные атаки осенью и в декабре 2025 года значительно ситуацию в энергетике. Поэтому в случае сильного снижения температуры воздуха, графики отключения света могут быть ужесточены.