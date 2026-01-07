Совсем не похолодание: что представляет наибольшую угрозу для энергосистемы Украины
- Основная угроза для объектов энергетики Украины – это вовсе не морозы.
- Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, но сложная из-за постоянных атак.
В Минэнерго назвали основную угрозу для энергосистемы Украины. И речь вовсе не о морозах.
Что угрожает украинской энергосистеме больше, чем морозы?
Главная угроза сейчас - это российские обстрелы, пишет 24 Канал со ссылкой на слова секретаря Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.
Читайте также Во Львове начали восстановление электроэнергии: в городе частично запитали критическую инфраструктуру
Приближаются морозы. И с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему. Однако основная угроза сейчас не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей,
– сказал Суярко.
Важно! Украинцы призвали экономно потреблять электроэнергию.
Что еще рассказали в Минэнерго?
- Утром среды, 7 января, были обесточены потребители в Днепропетровской области в результате атаки объектов энергетической инфраструктуры.
- После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич Черниговской области.
- Из-за повреждений в результате предыдущих ракетно-дронных атак, оператор системы распределения продолжает применять ограничения в Одесской области.
- В то же время в части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается.
- Вследствие погодных условий известно есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях.
Что еще известно о ситуации с отключениями света?
Напомним, что правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.
Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года,
– отметила Свириденко.
Она подчеркнула: ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства.
Обратите внимание! Поэтому органы контроля, в частности Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове.
Как морозы повлияют на отключение электроэнергии?
- Погодные условия, в частности похолодание, являются прогнозируемыми. Поэтому даже в действующей сложной ситуации энергосистема Украины может быть готова к работе в условиях сильных холодов.
- Однако массированные ракетно-пушечные атаки осенью и в декабре 2025 года значительно ситуацию в энергетике. Поэтому в случае сильного снижения температуры воздуха, графики отключения света могут быть ужесточены.