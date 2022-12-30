Без новых обстрелов энергосистема Украины если не полностью, то хотя бы частично возобновится следующим летом. Такие прогнозы еще раньше давали энергетики.

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Все может быть и раньше

По словам Юрия Щедрина, аналитика "Центра развития городов" с которыми он поделился с 24 Каналом, по положительным прогнозам, энергосистема более-менее может стабилизироваться и весной.

Я считаю, что уже этой весной все должно более или менее стабилизироваться, если не будет значительных холодов и расхода энергии.

– говорит Щедрин.

Если говорить о замене и быстром восстановлении в денежном эквиваленте, то, по оценкам правительства, Украина нуждается в 1 миллиарде долларов на поврежденную критическую инфраструктуру.

Возможно ли вернуть состояние энергосистемы как до войны

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, во время брифинга пояснил, что для полного восстановления, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится около 2 лет.

Интересно, что переход на зелёную энергетику займет еще больше времени.

Для того чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно, современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную, зеленую, больше ориентирующуюся на возобновляемые источники – нам понадобится 2,5 – 3 года,

– резюмировал специалист.

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Какая сейчас ситуация со светом в Украине

Утром 30 декабря в столице Украины действуют аварийные отключения. Однако уже впоследствии энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к плановым отключениям.

Напоминаем, что 29 декабря россияне совершили 10-й массовый ракетный удар по энергосистеме Украины. В результате в Киеве 40% потребителей столицы остались без света после атаки.