Без нових обстрілів енергосистема України якщо не повністю, то хоча б частково може відновитися наступного літа. Такі прогнози ще раніше давали енергетики.

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Все може бути й раніше

За словами Юрій Щедріна, аналітика "Центру розвитку міст" з якими він поділився з 24 Каналом, за позитивними прогнозами, енергосистема більш-менш може стабілізуватися й навесні.

Я вважаю, що вже цієї весни все повинно більш-менш стабілізуватися, якщо не буде значних холодів та витрат енергії,

– мовить Щедрін.

Якщо говорити про заміну та швидке відновлення у грошовому еквіваленті, то за оцінками уряду, Україна потребує 1 мільярд доларів на пошкоджену критичну інфраструктуру.

Чи можливо повернути стан енергосистеми як до війни

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, під час брифінгу пояснив, що для повного відновлення, тобто до стану, в якому українська енергосистема перебувала до війни, знадобиться близько 2 років.

Цікаво, що перехід на зелену енергетику займе ще більше часу.

Для того, щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити якісно, сучасно. З урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну, зелену, таку, що більше орієнтується на відновлювальні джерела, – нам знадобиться 2,5 – 3 роки,

– резюмував фахівець.

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Яка зараз ситуація зі світлом в Україні

На ранок 30 грудня в столиці України діють аварійні відключення. Проте вже згодом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію і повернутися до планових відключень.

Нагадуємо, що 29 грудня росіяни здійснили 10-й масовий ракетний удар по енергосистемі України. Внаслідок цього у Києві 40% споживачів столиці залишилися без світла після атаки.