Россияне уничтожили 30% энергосистемы Украины: экс-министр энергетики оценил ущерб
Украинская энергосистема работает как целостный организм, где все взаимосвязано. Если повреждения или разрушения испытывает объект, то диспетчерам очень сложно поддерживать этот режим.
Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков. Он также отметил, что разрушение 30% нашей энергосистемы – немало. На сегодняшний день у нас нет веерных отключений, это свидетельствует о высокой организованности и профессионализме наших энергетиков.
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К сожалению, повреждены ТЭЦ, а они отвечают за теплоснабжение и его сложнее восстанавливать. Да, будут задействованы резервные мощности, но нужно быть готовыми к тому, что некоторые дома будут без тепла или электричества определенное время,
– говорит специалист.
Но Иван Плачков обращает внимание владельцев домов, а также жильцов многоквартирных домов – если случится так, что отопления не будет в минусовую температуру, то нужно организовать слив воды из труб, чтобы они не замерзли. Даже если тепло появится – его будет крайне тяжело подавать к потребителям.
Детальнее о последствиях российских ударов по украинской энергосистеме: смотрите видео
"Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3-4 месяца. Наши энергетики готовились, поэтому есть определенный запас", – резюмирует он.
Реакция властей на ракетные атаки России по критической инфраструктуре
Президент отметил, что обстрелы энергетической и критической инфраструктуры Украины – это еще один вид российских террористических атак. Владимир Зеленский отметил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.
На новые обстрелы Украины отреагировал и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что россияне столетиями сидят в нищете и руинах, ненавидя современную цивилизацию. Вот почему они хотят создать в Европе зону холода, голода и варварства.
Кратко об ударах по украинской энергосистеме
- Утром 18 октября россияне снова нанесли ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Поэтому в Житомирской области и в части Киева люди остались без света.
- К сожалению, на предприятиях пострадали семь человек, а один работник погиб.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан экономить свет и воду, а также набрать запас воды из бюветов.
- В Житомире по состоянию на 12:50 восстановили свет в 25-30% населения. Электротранспорт не будет курсировать до конца дня.