Изменение украинской устойчивости: государство-союзник предоставило новую энергетическую помощь

Эстония передаст новую энергетическую поддержку Украине. Речь идет в частности о деньгах на генераторы.

Какую помощь оказывает Эстония?

О помощи сообщил министр иностранных дел Эстонии Андрей Сибига в соцсети Х.

Он сообщил, что приветствует министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в Украине. Согласно словам Сибиги, сосредоточились на вызовах безопасности, ситуации в энергетическом секторе, а также на совместных усилиях по усилению давления на врага, в частности:

санкциях;

противодействии теневому флоту;

продвижении привлечения к ответственности за преступление.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Я благодарен Эстонии за вклад в размере 2 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. А также за 10 мощных генераторов, переданных во время этого визита, и 408 тысяч евро энергетической помощи, собранной эстонскими неурфядовыми организациями и гражданским обществом. Это своевременные и ощутимые взносы в укрепление нашей устойчивости.

Он также искренне поблагодарил Эстонию за усилия по восстановлению в Житомирской области.

Приятно, что вчера министр Цахкна открыл гражданские объекты, построены при поддержке Эстонии: жилой дом для ВПО в Овруче и современное многофункциональное бомбоубежище на территории Центра социально-психологической реабилитации "Солнечный дом" в Житомире,

– написал Сибига.

Заметьте! Андрей Сибига добавил, Украина высоко ценит председательство Эстонии в формате Северо-Балтийской восьмерки.

В частности министра иностранных дел Эстонии прокомментировал свой визит в Украину. Об этом говорится в его заметке в Х.

Послание Эстонии абсолютно четкое: мы стойко стоим рядом с Украиной, ведь наша собственная безопасность зависит от того, чтобы атаки, разрушения и зверства никогда не вознаграждались новыми квадратными километрами территории,

– сказал Маргус Цахкна.

Он подчеркнул: пока целью России остается уничтожение Украины и "перекройка европейской системы безопасности", политика Эстонии по давлению и изоляции России не изменится.

Министр считает, что справедливого и длительного мира можно достичь только через политическую, экономическую и военную силу Украины, а также путем лишения агрессора средств для ведения войны.

Важно! Эстония и в дальнейшем планирует предоставлять военную помощь в объеме не менее 0,25 % ВВП ежегодно, а также обеспечивать стабильную гуманитарную и энергетическую поддержку.

Что еще известно об Эстонии?