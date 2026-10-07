Что заявляет Южная Корея

Администрация президента Южной Кореи назвала такие обвинения неуместными, пишет Reuters.

Сеул последовательно соблюдает санкции и экспортный контроль в отношении России в тесной координации с международным сообществом,

– говорится в заявлении.

В то же время корейские власти решили проверить информацию о поставках.

Там заявили, что выясняют обстоятельства и проверяют возможные нарушения экспортного контроля. Если такие проблемы подтвердятся, Южная Корея обещает принять необходимые меры.

Что говорят в Украине

Это опровержение Сеула прозвучало в ответ на слова уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Накануне украинский чиновник заявил, что именно южнокорейские поставки помогли России смягчить последствия масштабного топливного кризиса.

Его заявление прозвучало после публикации газеты The Guardian, которая сообщила, что данные портов и систем отслеживания судов свидетельствуют о загрузке топлива в южнокорейских портах на семь танкеров.

Более того, среди них якобы были суда, находящиеся под западными санкциями:

Великобритании;

и Евросоюза.

Впрочем, даже после опровержения Сеула в Украине подтверждают поставки России топлива из Южной Кореи на танкерах, подпадающих под санкции. Об этом сегодня во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет hromadske.

Я могу подтвердить, что в рамках закрытого дипломатического общения корейская сторона озвучила это факт, который мы увидели и в прессе, но у нас есть также и собственные данные о такой деятельности,

– подчеркнул пресс-секретарь МИД.

В то же время он добавил, что в настоящее время Киев и Сеул пытаются улучшить свои отношения, поэтому между странами продолжаются закрытые переговоры.

Напомним, ранее The Guardian выяснило, что в июле и августе "Южная Корея отправила более 176 тысяч тонн топлива " в российские порты Дальнего Востока, используя танкеры "теневого флота".