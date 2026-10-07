Що заявляє Південна Корея

Офіс президента Південної Кореї назвав такі звинувачення недоречними, пише Reuters.

Сеул послідовно дотримується санкцій та експортного контролю щодо Росії у тісній координації з міжнародною спільнотою,

– йдеться в заяві.

Водночас корейська влада вирішила перевірити інформацію про постачання.

Там заявили, що з'ясовують обставини та перевіряють можливі порушення експортного контролю. Якщо такі проблеми підтвердяться, Південна Корея обіцяє вжити необхідних заходів.

Що говорять в Україні

Це спростування Сеула прозвучало у відповідь на слова уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Напередодні український посадовець заявив, що саме південнокорейські постачання допомогли Росії пом'якшити наслідки масштабної паливної кризи.

Його заява пролунала після публікації газети The Guardian, яка повідомила, що дані портів і систем відстеження суден свідчать про завантаження пального в південнокорейських портах на сім танкерів.

Ба більше, серед них нібито були судна, які перебувають під західними санкціями:

Великої Британії;

та Євросоюзу.

Втім, навіть після спростування Сеула в Україні підтверджують постачання Росії пального з Південної Кореї на підсанкційних танкерах. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише hromadske.

Я можу підтвердити, що в межах закритого дипломатичного спілкування корейська сторона озвучила цей факт, який ми побачили і в пресі, але ми маємо також і свої власні дані про таку діяльність,

– наголосив речник МЗС.

Водночас він додав, що наразі Київ та Сеул намагаються покращити свої відносини, тому тривають закриті перемовини між країнами.

Нагадаємо, раніше The Guardian з'ясувала, що у липні та серпні Південна Корея відправила понад 176 тисяч тонн пального до російських портів Далекого Сходу, використовуючи танкери "тіньового флоту".