Президент Эстонии предложил ввести новые ограничения против России

Президент Эстонии Алар Карис обратился к партнерам с призывом рассмотреть введение новых ограничений против России. Речь идет о торговом эмбарго.

Какие ограничения могут ввести против России

Карис говорит, что ЕС должен прекратить импорт российских энергоносителей на европейскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Эстонии.

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Обратите внимание! 9 февраля в Вильнюсе состоялась встреча лидеров стран Балтии и Польши. Также на обсуждении присутствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Алар Карис Президент Эстонии Европейский Союз должен еще больше усилить независимость и прекратить импорт российской энергии в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении России.

Карис настаивает на том, что Европа должна усиливать свою энергонезависимость.

Напомним! 8 февраля страны Балтии окончательно отсоединились от российской энергосистемы. Зато подключились к европейской сети. Это переподключение планировалось еще с 2022 года.