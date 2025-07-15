Словакия готова поддержать санкции против России, но есть нюанс

Словакия готова поддержать санкции против России. Однако это произойдет только при условии предоставления гарантий от Европейской комиссии, относительно отказа от российского газа. Европа передала свое предложение Словакии.

Какое заявление сделал Фицо?

Роберт Фицо сказал, что предоставит предложение от ЕС главам всех словацких политических партий. Затем премьер будет ждать комментарии чиновников, относительно этого вопроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.

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В то же время о каких именно гарантиях идет речь словацкий премьер не уточнил. Но Фицо указал, что Словакия не поддержит пакет санкций против России, если Европа не будет предоставлять хотя бы минимальные гарантии относительно того, как его страна должна справиться с прекращением поставок российского газа.

Напомним! Прекращение поставок российского газа планируется с 1 января 2028 года.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Одержимость Россией настолько велика, что у нас нет ни одного шанса заставить Комиссию отозвать свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что Еврокомиссия протолкнет его, даже если мы сто раз проголосуем против.

Фицо уточнил, что выиграть этот спор ему полностью не удастся. Но и проигрывать он не собирается.

Если хочешь жить с волками, должен выть вместе с ними. Это, к сожалению, суровая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны до последнего бороться за приемлемый компромисс,

– говорит Фицо.

Обратите внимание! 18-й пакет санкций против России был представлен еще 10 июня. Уже 30 числа стало известно, что Словакия и Венгрия блокируют его принятие.