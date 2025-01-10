По итогам 2024 года, инфляция в Украине достигла 12%
10 января 2025, 18:13Читати новину українською
Годовая инфляция в Украине ускорилась в прошлом году. Согласно подсчетам, она достигла 12%.
Как изменились цены в конце 2024 года
В декабре 2024 года инфляция на потребительском рынке выросла на 1,4%, по сравнению с ноябрем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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При этом, базовая инфляция в декабре, по сравнению с ноябрем составила 1,3%. В годовом измерении это значение – 10,7%.
Как изменились цены в декабре:
- продукты питания подорожали на 1,8%;
- безалкогольные напитки – на 1,8%
Больше всего стал заметным рост цены на:
- овощи – на 3,7%;
- молоко – на 4,2%;
- масло – на 5,2%;
- масло – на 5,1%;
- творог и мягкий сыр – на 2,9%.
Какие продукты и услуги подешевели в декабре
В декабре яйца подешевели на 1,5%. Также снизилась цена на:
- одежду;
- содержание жилья;
- ремонт;
- железнодорожный пассажирский транспорт.