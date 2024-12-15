Сколько стоит 1 год стажа сейчас
Украинцы могут приобрести необходимое количество стажа. Покупка может осуществляться как для себя, так и для другой особы.
Какая стоимость стажа сейчас
1 месяц страхового стажа равен минимальному страховому взносу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Доллар по 45: пересечет ли курс критическую отметку в 2025 году и как менялся в этом году
Обратите внимание! Минимальный страховой взнос равен 22% от минимальной заработной платы установленной в Украине. То есть, сейчас это 22% от 8 000 гривен.
Соответственно, чтобы рассчитать сколько стоит год стажа, нужно умножить страховой взнос на 12 месяцев. Полученное значение – 21 120 гривен.
Заметьте! Купить стаж могут лица исключительно старше 16 лет.
Кому стоит покупать стаж:
- если лицо проживало за границей и хочет получать пенсию в Украине;
- гражданам, которые имели низкий официальный доход;
- лицам, не имеющим достаточно стажа.
Важно! В 2025 году минимальная заработная плата будет оставаться такой, как и в этом году. Соответственно, год стажа и в дальнейшем будет стоить 21 120 гривен.