Яка вартість стажу зараз

1 місяць страхового стажу рівний мінімальному страховому внеску, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Мінімальний страховий внесок дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати встановленої в Україні. Тобто, зараз це 22% від 8 000 гривень.

Відповідно, аби розрахувати скільки коштує рік стажу, потрібно помножити страховий внесок на 12 місяців. Отримане значення – 21 120 гривень.

Зауважте! Купити стаж можуть особи виключно старше 16 років.

Кому варто купувати стаж:

якщо особа проживала за кордоном і хоче отримувати пенсію в Україні;

громадянам, які мали низький офіційний дохід;

особи, що не мають достатньо стажу.

Важливо! У 2025 році мінімальна заробітна плата залишатиметься такою як і цьогоріч. Відповідно, рік стажу і надалі коштуватиме 21 120 гривень.