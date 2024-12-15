Какая стоимость стажа сейчас

1 месяц страхового стажа равен минимальному страховому взносу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Минимальный страховой взнос равен 22% от минимальной заработной платы установленной в Украине. То есть, сейчас это 22% от 8 000 гривен.

Соответственно, чтобы рассчитать сколько стоит год стажа, нужно умножить страховой взнос на 12 месяцев. Полученное значение – 21 120 гривен.

Заметьте! Купить стаж могут лица исключительно старше 16 лет.

Кому стоит покупать стаж:

если лицо проживало за границей и хочет получать пенсию в Украине;

гражданам, которые имели низкий официальный доход;

лицам, не имеющим достаточно стажа.

Важно! В 2025 году минимальная заработная плата будет оставаться такой, как и в этом году. Соответственно, год стажа и в дальнейшем будет стоить 21 120 гривен.