Какая цена 1 киловатта электроэнергии для бизнеса: выросла ли цена в ноябре
2 ноября 2024, 19:58Читати новину українською
Тарифы на электроэнергию для бизнеса в последний раз росли 1 июня. Этот шаг имел целью стимулировать увеличение импорта электроэнергии в ночное время.
Цена электроэнергии для бизнеса в ноябре
Однако цены снова вырастут: после заседания НКРЭКУ 1 октября был одобрен проект изменений в постановление №949 и утверждены новые тарифы, сообщает 24 Канал, ссылаясь на НКРЭКУ.
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Основными причинами повышения называют:
- необходимость восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак;
- улучшение условий работы рынка электроэнергии для лучшего взаимодействия со странами ЕС.
Изменения касаются только рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, тогда как тарифы для балансирующего рынка останутся неизменными. Согласно проекту постановления, новые тарифы должны вступить в силу уже в конце октября:
Предельная максимальная цена:
- с 00:00 до 07:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;
- с 07:00 до 17:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
- с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
- с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час;
- Предельная минимальная цена – 10,00 гривен за мегаватт-час.