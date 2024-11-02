Какая цена 1 киловатта электроэнергии для бизнеса: выросла ли цена в ноябре

2 ноября 2024, 19:58
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Автор: Дарья Подвышенная

Тарифы на электроэнергию для бизнеса в последний раз росли 1 июня. Этот шаг имел целью стимулировать увеличение импорта электроэнергии в ночное время.

Цена электроэнергии для бизнеса в ноябре

Однако цены снова вырастут: после заседания НКРЭКУ 1 октября был одобрен проект изменений в постановление №949 и утверждены новые тарифы, сообщает 24 Канал, ссылаясь на НКРЭКУ.

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Основными причинами повышения называют:

  • необходимость восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак;
  • улучшение условий работы рынка электроэнергии для лучшего взаимодействия со странами ЕС.

Изменения касаются только рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, тогда как тарифы для балансирующего рынка останутся неизменными. Согласно проекту постановления, новые тарифы должны вступить в силу уже в конце октября:

Предельная максимальная цена:

  • с 00:00 до 07:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;
  • с 07:00 до 17:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
  • с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
  • с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час;
  • Предельная минимальная цена – 10,00 гривен за мегаватт-час.