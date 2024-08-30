Причины изменения цен

Основным фактором, влияющим на изменение цен, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина импортирует почти весь объем топлива. Сейчас цена на нефть марки Brent составляет около 80 долларов за баррель, что в августе снизилась на 0,5 доллара.

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Еще одним важным фактором является курс доллара, который за август почти не изменился, показав рост лишь на 0,4%.

Заметьте! С 1 сентября в Украине планируется повышение акцизов на топливо, что станет первым этапом повышения налогов.

Ожидается, что цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти на 1-2 гривны за литр, а на сжиженный газ – на 5-5,5 гривны за литр, прогнозируют эксперты.