Причини зміни цін
Основним фактором, що впливає на зміну цін, є світові ціни на нафту, оскільки Україна імпортує майже весь обсяг палива. Наразі ціна на нафту марки Brent становить близько 80 доларів за барель, що в серпні знизилася на 0,5 долара.
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Ще одним важливим фактором є курс долара, який за серпень майже не змінився, показавши зростання лише на 0,4%.
Зауважте! З 1 вересня в Україні планується підвищення акцизів на пальне, що стане першим етапом підвищення податків.
Очікується, що ціни на бензин та дизельне пальне можуть зрости на 1-2 гривні за літр, а на зріджений газ – на 5-5,5 гривні за літр, прогнозують експерти.
- Бензин А-95 – 56,59 гривні за літр (-0,15 гривні за місяць);
- Дизельне пальне – 52,85 гривні за літр (-0,03 гривні);
- Автогаз – 28,87 гривні за літр (+0,87 гривні).