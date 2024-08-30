Причини зміни цін

Основним фактором, що впливає на зміну цін, є світові ціни на нафту, оскільки Україна імпортує майже весь обсяг палива. Наразі ціна на нафту марки Brent становить близько 80 доларів за барель, що в серпні знизилася на 0,5 долара.

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Ще одним важливим фактором є курс долара, який за серпень майже не змінився, показавши зростання лише на 0,4%.

Зауважте! З 1 вересня в Україні планується підвищення акцизів на пальне, що стане першим етапом підвищення податків.

Очікується, що ціни на бензин та дизельне пальне можуть зрости на 1-2 гривні за літр, а на зріджений газ – на 5-5,5 гривні за літр, прогнозують експерти.