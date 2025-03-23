23 марта, 19:15
300 долларов в гривнах: сколько это сейчас
Основні тези
- Официальный курс доллара США по состоянию на 21 марта составляет 41,54 гривны за доллар.
- В банках курс покупки доллара составляет 41,25 гривны, а продажи – 41,80 гривен; в обменниках покупка – 41,48 гривны, продажа – 41,55 гривны.
Курс доллара США в течение марта был стабильным. Небольшие колебания не влияли на общую ситуацию.
Какая стоимость 1 доллара США сейчас
По состоянию на 21 марта, официальный курс доллара США в Украине – 41,54 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", в банке средний курс доллара США сейчас такой:
- покупка – 41,25 гривны за доллар США;
- продажа – 41,80 гривны за доллар США.
А вот в обменниках средний курс доллара США, по состоянию на 21 марта такой:
- покупка – 41,41 48 гривны за доллар США;
- продажа – 41,55 гривны за доллар США.
За сколько сегодня можно купить 300 долларов
Сумма, которую придется потратить на покупку, зависит от места, где происходит обмен валют:
- за 300 долларов США в банке сегодня придется отдать примерно 12 540 гривен;
- при покупке 300 долларов США в обменнике придется выложить ориентировочно 12 465 гривен
Сколько можно выручить за сдачу 300 долларов
- при сдаче 300 долларов США в банке можно получить ориентировочно – 12 375 гривен;
- за 300 долларов США в обменнике можно выручить примерно – 12 444 гривен.